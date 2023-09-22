ورش تعليم رسم للأطفال بأسيوط (صور)

نظمت ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ فرع أﺳﻴﻮط تحت إشراف هاجر محروس مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بالتعاون مع مينا ممدوح، الذي قام بتنفيذ ورش تعليم الرسم للأطفال.

وتهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز المهارات الإبداعية للأطفال وتطوير قدراتهم الفنية، وشارك في هذه الورشات العديد من الأطفال الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بتعلم الرسم واكتشاف مواهبهم الفنية.

تم تصميم الورشات لتكون تفاعلية ومسلية للأطفال، حيث تعلموا العديد من الأساليب والتقنيات المختلفة في الرسم. وقد تم توفير جميع المواد اللازمة للأطفال، بما في ذلك الألوان والفرش والأقطاب الرسم. تمكّن المدربون المهرة من توجيه الأطفال وتعليمهم الخطوات الأساسية في الرسم بشكل فعال وممتع.

كانت ردود الفعل من قبل الأطفال مذهلة، فقد أبدعوا في إنشاء لوحات فنية رائعة باستخدام الألوان المختلفة والتقنيات المتعددة. تمكنوا من التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم من خلال الرسم، مما أضاف لمسة فنية جميلة إلى أعمالهم.

بالإضافة إلى ورش التعليم، تم تنظيم أمسيات ثقافية وفنية أخرى، حيث شارك الأطفال في الاستمتاع بعروض الأفلام القصيرة والمسرحيات المصغرة المعروضة. تم تصميم هذه الفعاليات لتسليط الضوء على المواهب المحلية وتعزيز حب الفن والتعبير الفني لدى الأطفال.

تعتبر هذه المبادرة جزءًا من الجهود المستمرة التي تقوم بها مؤسسة "تحت إشراف هاجر محروس" في تطوير المجتمع المحلي وتعزيز الثقافة والفن. تواصل المؤسسة تقديم الدعم والفرص للأطفال لاستكشاف مواهبهم الفنية وتنمية إبداعهم بطرق مبتكرة وأكثر إثارة للاهتمام.

مكتبة مصر العامة اسيوط تنظم ورش تعليم الرسم للأطفال

مكتبة مصر العامة اسيوط تنظم ورش تعليم الرسم للأطفال

مكتبة مصر العامة اسيوط تنظم ورش تعليم الرسم للأطفال

مكتبة مصر العامة اسيوط تنظم ورش تعليم الرسم للأطفال

مكتبة مصر العامة اسيوط تنظم ورش تعليم الرسم للأطفال

مكتبة مصر العامة اسيوط تنظم ورش تعليم الرسم للأطفال

مكتبة مصر العامة اسيوط تنظم ورش تعليم الرسم للأطفال