العراق يُسجّل 350 إصابة بالكوليرا مُنذ مطلع سبتمبر

أعلنت وزارة الصحة في "كردستان العراق"، تسجيل أكثر من 350 إصابة بالكوليرا بالإقليم مُنذ مطلع الشهر الحالي، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية، مساء اليوم الجمعة.

وكانت محافظة ديالى العراقية، أعلنت في وقت سابق عن إطلاق خطة وقائية شاملة لفحص المياه في محطات الإسالة، يأتي ذلك بعد تسجيل إصابات بمرض الكوليرا في المحافظة.

السوداني يُطالب "الدول الصديقة" بمساعدة العراق على مُحاربة الفساد

طالب رئيس الوزراء العراقي، "محمد شياع السوداني"، الدول الصديقة والنزيهة، بمساعدة حكومته على مكافحة الفساد واسترداد أموال العراق المنوهوبة، مُؤكدًا أن حكومته تتخذ سياسية خارجية متوازنة تنأى عن التدخل في شؤون دول الجوار.

جاء ذلك في كلمة لرئيس الورزاء العراقي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

السوداني: العلاقات بين أمريكا والعراق لا يُمكن أن تنحصر في الجانب الأمني

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة لا يمكن أن تبقى محصورة في الجانب الأمني.

وأشار السوداني إلى أن "المسار الخاطئ في هدر الغاز المحترق سيتوقف خلال 2-3 أعوام، بعد إكمال مشاريع الغاز التي بدأت مع شركة توتال والشركات الإماراتية والصينية في الجولة الخامسة".