مكتبة مصر العامة بأسيوط تنظم ورشة اليوم الواحد للخط العربى

نظمت مكتبة مصر العامة أسيوط مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية لزيادة الوعي الثقافي لدى الطفل، ومن بين الفعاليات كانت ورشة تعليم الخط العربي التي استمرت يومًا واحدًا وقامت بتنفيذها المتخصصة إيمان وهبة.

تهدف هذه الورشة إلى تعليم الأطفال فنون الخط العربي وتطوير مهاراتهم في الكتابة بشكل جميل وفني. يتم توفير الأدوات اللازمة للأطفال للبدء في تعلم الخط، مثل الأقلام العربية وأوراق التدريب على الحروف. يقدم المدرب تعليمًا تفصيليًا حول فنون الخط وقواعده الأساسية.

تم تقسيم الورشة إلى عدة أقسام لتناسب جميع المستويات العمرية. بدأت الورشة بتقديم نماذج لأشكال مختلفة من الخطوط العربية والزخارف المتعلقة بها. ثم بدأ الأطفال في ممارسة الكتابة باستخدام الأقلام الخاصة بهم تحت إشراف المدربة.

تم استخدام أساليب تدريبية متنوعة لجعل الورشة ممتعة وتفاعلية. على سبيل المثال، قامت المدربة بتوجيه الأطفال لتكوين حروف معينة وكتابتها بالطريقة المطلوبة. كما أجرت مسابقات صغيرة وألعاب لتحفيز حماس الأطفال وتشجيعهم على ممارسة الكتابة بشكل مستمر.

استمتع الأطفال بتلك الورشة التعليمية، حيث تعلموا تقنيات جديدة للكتابة وقضوا وقتًا ممتعًا في صحبة أقرانهم. كما تمكنوا من تطوير مهاراتهم الفنية والإبداعية في فن الخط العربي. وفي النهاية، حصل الأطفال على شهادات تقدير تثبت مشاركتهم في الورشة وجهودهم المبذولة في تعلم الخط العربي.

تعد هذه الفعاليات الثقافية والفنية جزءًا من جهود المكتبة العامة في تعزيز الثقافة والفن بين الأطفال. وتقدم مثل هذه الورش والأنشطة فرصًا للأطفال لاكتشاف مهاراتهم ومواهبهم وتطويرها بطريقة إبداعية. وتعتبر مديرة المكتبة هاجر محروس مثالًا يحتذى به للتفاني في تطوير الفكر والثقافة لدى الأطفال.

مكتبة مصر العامة اسيوط تنظم ورشة تعليم الخط العربي اليوم الواحد للاطفال