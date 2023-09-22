حريق هائل يشتعل في مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت

اندلع حريق هائل في المنطقة السادسة، وحدة رقم 35 في مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت، حسبما أفادت شركة البترول الوطنية الكويتية، مساء اليوم الجمعة.

أكدت الشركة الكويتية، في بيان، نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، أن فرق الإطفاء في المصفاة تقوم حاليًا بالتعامل مع الحريق.

أضافت في بيانها: سنوافيكم بمزيد من التفاصيل فور توفرها.

الكويت تُؤكد سلامة مواطنيها إثر زلزال المغرب:

من ناحية أخرى، أكد سفير دولة الكويت لدى المغرب عبداللطيف اليحيا، سلامة جميع المواطنين الكويتيين الموجودين بالمغرب إثر الزلزال القوي الذي ضرب مناطق مختلفة من المملكة أمس الجمعة وأدى إلى سقوط 1037 حالة وفاة و1204 مصابين وفق أحدث حصيلة للضحايا.

قال السفير اليحيا في تصريح له السبت، وفقًا للخارجية الكويتية: “إن السفارة أجرت الاتصالات اللازمة مع السلطات المغربية المعنية للتأكد من عدم وجود ضحايا من الكويتيين الموجودين بالمغرب"، مشيرًا إلى أن المعطيات المتوفرة لدى السفارة تفيد أن جميع مواطنينا الموجودين بالمغرب بخير.

ومن جهة أخرى، أعرب اليحيا عن تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع المغرب ودعمها لتجاوز آثار الزلزال المدمر، مُؤكدًا وجود توجيهات أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بدعم الأشقاء في المملكة المغربية والوقوف إلى جانبهم في هذا المصاب الجلل.