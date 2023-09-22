رئيس وزراء بولندا يُناشد زيلينسكي بعدم إهانة شعبه

طلب رئيس وزراء بولندا، "ماتيوز موراوسكي"، من الرئيس الأوكراني، "زيلينسكي"، عدم إهانة شعبه كما فعل في كلمته بالأمم المتحدة .

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد الكرملين، أن روسيا في حالة تأهب لأي تهديدات من بولندا، واصفًا إياها بأنها دولة "عدوانية" ومشكلة لحليف روسيا بيلاروسيا.

كما توقع المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اتساع الصدع بين بولندا وأوكرانيا بعد أن قالت وارسو يوم الخميس إنها لن ترسل شحنات أسلحة جديدة إلى أوكرانيا.

وأضاف "بيسكوف" أن موسكو تعتبر أن التوتر بين أوكرانيا وأوروبا حتمي.

البنتاجون يُصدر بيانًا عاجلاً بعد وقف بولندا إرسال الأسلحة لأوكرانيا

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن قرار بولندا وقف تزويد أوكرانيا بالأسلحة هو "قرار سيادي"، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء الخميس.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر، في مؤتمر صحفي: لقد كانت بولندا واحدة من الدول الرائدة عندما يتعلق الأمر بتقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا، وليس فقط المساعدة الأمنية ولكن أيضًا فيما يتعلق بتقديم مساعدات إنسانية كبيرة ودعم لأكثر من مليون نازح أوكراني ذهبوا إلى بولندا نتيجة للغزو الروسي.

ولم يُوضح رايدر ما إذا كان ذلك سيجعل الدول الأخرى بحاجة إلى تقديم المزيد لأوكرانيا، لكنه سلط الضوء على المساعدات التي قدمتها بولندا بالفعل.