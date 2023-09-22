صرح ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، "سكوت ريتر"، بأن مستقبل "فلاديمير زيلينسكي"، كرئيس لأوكرانيا غير واضح بسبب سلسلة الهزائم الخطيرة على الجبهة وخراب البلاد، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

وقال ريتر: "مستقبله السياسي موضع تساؤل كبير. لقد هُزم الجيش الأوكراني في ساحة المعركة. والسؤال الآن ليس متى سيبدأ انهيار القوات الأوكرانية، هذا سيحدث عاجلا أم آجلا. الشيء الرئيسي هو متى ستسقط الحكومة الأوكرانية".

ونوه بأنه من الممكن أن يتم عزل زيلينسكي قريبا من السلطة.

وأكد أن القوات الأوكرانية فقدت تحت قيادته نحو 400 ألف عسكري وعددا كبيرا من الأسلحة الغربية.

وأضاف: "أعتقد أن مستقبله قاتم للغاية".

رئيس البرازيل يُبلغ زيلينسكي بانعدام الحلول العسكرية للصراع في أوكرانيا

أبلغ الرئيس البرازيلي، "لويس إيناسيو لولا دا سيلفا"، نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه لا تُوجد حلول عسكرية لنهاية الصراع في كييف، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

وذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلاً عن مصادر دبلوماسية: "أبلغ الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا فلاديمير زيلينسكي أنه لا يوجد حل عسكري للحرب".

وبحسب المصادر، أشار دا سيلفا إلى أن المسار الأمثل هو إنهاء الصراع باتباع مسار المفاوضات السلمية.

وفي وقت سابق، أفاد لولا دا سيلفا بأنه ناقش مع زيلينسكي مسألة إيجاد سبل لحل النزاع في أوكرانيا.