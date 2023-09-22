عروض سينما الأطفال فى مكتبة مصر العامة بأسيوط

نظم فرع المكتبة العامة في أسيوط ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﻫﺎﺟﺮ ﻣﺤﺮوس ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ العامة فرع أﺳﻴﻮط سلسلة من الفعاليات المتنوعة لإثراء حياة الأطفال وتوفير بيئة تعليمية وترفيهية لهم، أحد هذه الفعاليات هو عرض الأفلام الخاص بالأطفال في مكتبة مصر العامة باسيوط تنفيذ مينا ممدوح

وتهدف هذه المبادرة إلى توفير فرصة للأطفال للاستمتاع بتجربة سينمائية في بيئة تعليمية ومرحة. حيث يتم عرض أفلام مختارة بعناية تلبي احتياجات واهتمامات الأطفال. تتنوع الأفلام بين الرسوم المتحركة الكلاسيكية والأفلام الوثائقية التعليمية وأفلام الخيال العلمي، مما يمنح الأطفال فرصة لاكتشاف أفكار جديدة وتوسيع مداركهم الثقافية.

تعتبر مكتبة مصر العامة في أسيوط المكان المثالي لتنظيم هذه الفعالية، حيث توفر بيئة مألوفة وآمنة للأطفال. فإضافةً إلى عرض الأفلام، يمكن للأطفال الاستفادة من خدمات المكتبة الأخرى مثل قراءة الكتب والاستعارة والوصول إلى الموارد التعليمية الإلكترونية.

يشارك فرع للمكتبة العامة في أسيوط كذلك في تنظيم فعاليات ثقافية وفنية أخرى للأطفال والشباب. تشمل هذه الفعاليات ورش العمل الفنية والحرفية، والعروض الموسيقية والمسرحية، والندوات والمحاضرات التعليمية. تهدف هذه الفعاليات إلى تطوير مهارات الأطفال وتعزيز إبداعهم وتعزيز شغفهم بالفنون والثقافة.

يعمل فرع المكتبة العامة في أسيوط بالتعاون المشترك مع الجهات المحلية، والجمعيات الثقافية والفنية، والمدارس، والكتاب والكتّاب المحليين لتنظيم هذه الفعاليات. وتوفر هذه الشراكات تجربة غنية وشاملة للأطفال وتسهم في تعزيز الحياة الثقافية والفنية في مدينة أسيوط.

بهذه الفعاليات، يتم تعزيز حب الأطفال للقراءة والتعلم، بالإضافة إلى توفير بيئة تعليمية وترفيهية آمنة تعزز مهاراتهم وتنمي شخصيتهم. تعكس هذه الجهود التوجيهات الرامية إلى ترسيخ القيم الثقافية وتعزيز الابتكار والإبداع في صفوف الأطفال والشباب.

سينما الاطفال تعرض فى مكتبة مصر العامة اسيوط

سينما الاطفال تعرض فى مكتبة مصر العامة اسيوط

سينما الاطفال تعرض فى مكتبة مصر العامة اسيوط