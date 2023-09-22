المستشار محمد جمعة: المعاشات أزمة تواجه المصريين بالخارج في إيطاليا

أكد محمد جمعة، المستشار النقابي لاتحاد العمال المصريين في إيطاليا، إن تحويلات العملة الصعبة للعاملين المصريين بالخارج تعدت الـ30 مليار دولار في العام المنقضي 2021، وتعدينا خلال الـ4 شهور الأخيرة من العام الجاري أكثر من 11 مليار دولار، مشيرًا إلى أن العاملين المصريين بالخارج بمثابة استثمار للدولة المصرية.

وأضاف محمد جمعة خلال لقائه مع الإعلامي أحمد صلاح، ببرنامج "عامل مصري"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن هناك العديد من المشاكل في العمالة المصرية في إيطاليا، حيث أن كل من يعمل في العمل العام في إيطاليا لابد وأن يواجه هذه المشاكل، ومنها مشاكل أساسية وتحتاج إلى نظرة المسئولين بالدولة المصرية ومنها المعاشات وهي مشكلة كبيرة للغاية.

وتابع: يعمل المصريين بإيطاليا لمدة تتراوح ما بين 10 أو 20 أو 25 عام وبعد العودة إلى مصر ولا يوجد لهم أي معاش لعدم وجود أي سند قانوني؛ حيث لم يتم تأمين على الشريحة الأكبر للعاملين المصريين بالخارج وخاصة في إيطاليا، مطالبًا بوجود أي سند قانوني للمطالبة بمعاش من إيطاليا لمن يعمل بها عدد من السنوات المتفاوتة بمساعدة الدولة المصرية.