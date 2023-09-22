تايوان ترصد نشاطًا غريبًا بمضيق الدولة للقوات المسلحة الصينية

يُراقب "الجيش التايواني"، نشاطًا غريبًا لجيش التحرير الشعبي في مضيق تايوان، حسبما أفاد وزير الدفاع التايواني، تشيو غوزينغ، أمام اليوان التشريعي، مساء اليوم الجمعة.

وقال المسئول التايواني: "وفقًا لأحدث البيانات الاستخبارية، فإن تصرفات العدو غريبة حقا".

وجددت الصين موقفها المتمثل في اعتبار تايوان "جزءاً لا يتجزأ" من الصين، و دعت إلى عدم الاستهانة بـ"إرادتها الثابتة" فيما يتعلق بتايوان، مؤكدة أنها تفضل عملية "إعادة توحيد" سلمية.

وقال نائب الرئيس الصيني هان تشنج، الخميس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "يجب ألا يستهين أحد بالتصميم القوي للشعب الصيني وبإرادته الحازمة وقوته" في مجال "ضمان سيادته وسلامة أراضيه".

البنتاجون يُحذّر من أي حصار صيني لتايوان: "مخاطرة كبيرة"

حذر مسؤولون كبار في البنتاجون أمام الكونجرس من أي حصار صيني على جزيرة تايوان الديمقراطية، وأكدوا أن تلك الخطوة ستكون بمثابة "مخاطرة كبيرة" بالنسبة لبكّين، ومن المرجح أن تفشل، في حين أن الغزو العسكري سيكون صعبًا للغاية.

وقال مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادي إيلي راتنر إن حصار تايوان سيمثّل "مخاطرة كبيرة لجمهورية الصين الشعبية".

وأضاف راتنر أمام لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب "من المرجّح أن يفشل (الحصار)، وسيكون هناك خطر كبير بالتصعيد بالنسبة لجمهورية الصين الشعبية إذ سيتعيّن عليها التفكير في مسألة إن كانت مستعدة للبدء في نهاية المطاف بمهاجمة السفن التجارية".