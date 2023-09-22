"القرد فهمان" على مسرح العرائس للاطفال بمكتبة ﻣﺼﺮ فى أﺳﻴﻮط

ﺗﺤﺖ اﺷﺮاف ﻫﺎﺟﺮ ﻣﺤﺮوس ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ أﺳﻴﻮط تقام ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ فرع أﺳﻴﻮط من ضمنها مسرح العرائس للاطفال مع ريناد سعد بعنوان " القرد فهمان " قدمت المسرحية العديد من الأفكار المبتكرة للتعبير عن حب الأمهات. تناول العرض مجموعة من الأسرار المبدعة للتواصل مع الأم بشكل إبداعي، مثل إعطاء هدايا صغيرة تعبر عن الحب والاهتمام، تقبيل اليد للأم كنوع من الاحترام والتقدير، وإظهار الحب والعناية بالأم في الأفعال اليومية.

مسرح العرائس للأطفال من الفنون المسرحية التي تعتبر من أكثر الأشكال الفنية تأثيراً على نمو وتطوير الطفل. وفي إطار التعبير عن مشاعر الحب للأمهات، تقدم المؤسسات الثقافية والمسارح عروضًا تفاعلية ومبدعة تهدف إلى تعزيز هذا الحب والتقدير بين الأمهات وأطفالهم.

تعد هذه المبادرات الفنية من المحافظة على الروابط الأسرية وتعزيز العلاقة المودية بين الأمهات وأطفالهم. فالفن يعتبر وسيلة فعالة للتعبير عن المشاعر العميقة والتواصل الغير لفظي. ومسرح العرائس بالذات يوفر بيئة مليئة بالمرح والخيال تتيح للطفل التعبير عما يجول في خاطره والتواصل مع العالم الخارجي.

بالإضافة إلى مسرح العرائس، هناك العديد من الأنشطة الفنية الأخرى التي تهدف إلى تعزيز حب الأم وعرضه بشكل مبدع. فمثلاً، يمكن تنظيم ورش عمل فنية للأطفال تشمل صنع البطاقات المعبرة والرسم على الزجاج وتزيين الأطباق الخزفية، حيث يمكن للأطفال التعبير عن مشاعر الحب والامتنان تجاه أمهاتهم من خلال الأعمال الفنية التي يقومون بها بأنفسهم.

باختصار، يعد مسرح العرائس والأنشطة الفنية الأخرى وسائل فعالة للتعبير عن حب الأمهات. فعن طريق هذه الأنشطة، تتاح للأطفال الفرصة للتواصل والتعبير عن مشاعرهم تجاه أمهاتهم بطرق إبداعية وممتعة، مما يعزز العلاقة العاطفية بينهما. لذا، نعزم جميعًا على المشاركة في هذه الأنشطة والاحتفال بحب الأم وتقديرها طوال العام.

تعتبر فعالية احتفال الأمهات من الفعاليات التي يتم تنظيمها بصورة دورية في العديد من المدن العربية، ومن بين هذه المدن مدينة أسيوط التي احتفلت بعيد الأم بشكل خاص ومختلف هذا العام.

فقد تم تنظيم عدة فعاليات وأنشطة تحت عنوان "من أجل الأم"، والتي تضمنت عروض مسرحية وفقرات فنية مختلفة، بما في ذلك مسرح العرائس للاطفال بعنوان "القرد فهمان"، والتي شارك فيها الفنانة الشابة ريناد سعد.

وفي هذا الإطار، تم تناول مجموعة من الأفكار المبدعة التي تعبر عن حب الأمهات وتقديرهم، مثل تقديم الهدايا وتقبيل اليد وإظهار الحب والاحترام للأم بكلمات الإعجاب والتقدير.

لذلك، يجب أن نعمل جميعاً على التحضير لهذه المناسبة السنوية المميزة، وتقدير واحترام الأمهات والعمل على إظهار حبنا وتقديرنا لهم في كل يوم، وليس فقط في يوم الأم. فمن المهم دائماً أن نقدر ونحترم دور الأمهات في حياتنا، وأن نشكرهم على جهودهم وتضحياتهم التي يقدمونها دائماً لأجل إسعادنا ورعايتنا.

"القرد فهمان" مسرح العرائس للاطفال بمكتبة ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ فرع أﺳﻴﻮط

"القرد فهمان" مسرح العرائس للاطفال بمكتبة ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ فرع أﺳﻴﻮط

"القرد فهمان" مسرح العرائس للاطفال بمكتبة ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎﻣﻪ فرع أﺳﻴﻮط