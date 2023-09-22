Tecno's Phantom V القابل للطي يضع شاشة دائرية على غلافه

في حين أن معظم صانعي الهواتف المحمولة الحديثة يركزون على تعظيم أحجام شاشات الغلاف الخاصة بهم، قرر منافس جديد أن يتفرع بعيدًا باستخدام شاشة دائرية بدلاً من ذلك. بعد هاتفها الرائد القابل للطي في وقت سابق من هذا العام، كشفت شركة Tecno الصينية أيضًا عن أول هاتف قابل للطي، وهو Phantom V Flip 5G، والذي يحاول التميز عن الآخرين من خلال تقديم شاشة AMOLED خارجية مستديرة. على الرغم من أن هاتف Huawei P50 Pocket كان أول هاتف صدفي يحمل ميزة مماثلة، فإن نظير Tecno يأتي بحجم 1.32 بوصة أكثر عملية ودقة 352ppi أكثر وضوحًا، وهو ما يجب أن يُترجم إلى صور سيلفي أسهل وإشعارات أكثر ثراءً وعناصر واجهة مستخدم أكثر سهولة - مثل الطقس وخواتم الحيوية. والتسجيل الصوتي والمؤقت والمزيد.

يتم تشغيل Phantom V Flip بواسطة شريحة MediaTek Dimensity 8050 5G، لذا فهو يتنافس مع Moto Razr في فئة الفئة المتوسطة. كما هو الحال مع أجهزة Tecno الحديثة، فإن هذا الجهاز بسعر تنافسي - بحوالي 600 دولار، على الرغم من أنه متاح فقط في الهند في البداية (49999 روبية، على وجه الدقة)، مع المزيد من الأسواق التي ستتبعه لاحقًا. على الأقل تحصل على خدمات Google مثبتة مسبقًا على هذه الخدمة، على عكس معظم رفاقها في مسقط رأسهم. كمكافأة، يأتي نظام HiOS 13.5 من Tecno (المعتمد على Android 13) مزودًا بمساعده الصوتي الخاص، "Ella"، والذي يحتوي على ChatGPT مدمج.

على الرغم من نقطة السعر، فإن ورقة المواصفات لا تخيب هنا. يبلغ سمك Phantom V Flip 14.95 ملم عند طيه و 6.95 ملم عند فتحه. بوزن 195 جرامًا، يعد هذا الجهاز أثقل جهاز في فئة الهواتف القابلة للطي حتى الآن. يتم تبرير ذلك إلى حد ما من خلال البطارية المعقولة التي تبلغ سعتها 4000 مللي أمبير في الساعة (يحتوي هاتف Galaxy Z Flip 5 من Samsung على 3700 مللي أمبير فقط في الساعة)، والتي تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات - 15 دقيقة ستعيد ملء البطارية المستنفدة إلى 50 بالمائة، أو انتظر لمدة 45 دقيقة للشحن الكامل. للأسف، لا يوجد شحن لاسلكي هنا، لمن يهتم.

يحتوي جهاز Phantom V Flip على شاشة مرنة مقاس 6.9 بوصة بدقة FHD+ (2640 × 1080) من الداخل، مع معدل تحديث LTPO يتراوح من 10 إلى 120 هرتز وأخذ عينات تعمل باللمس تبلغ 360 هرتز. يمكن للمفصلة أن تحوم في أي زاوية تتراوح بين 30 درجة و150 درجة، وهو أمر مفيد لصور السيلفي عبر الكاميرات الخلفية - ويمكنك حتى استخدام الإيماءة أو الصوت لتشغيل اللقطات.

من ناحية التصوير الفوتوغرافي، تحصل على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل بفتحة f/1.7، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل وفلاش حلقي صغير LED، مع وضع الميزات الثلاثة على طول محيط شاشة الغطاء الدائرية. عند فتحه، توجد كاميرا سيلفي مثقوبة بدقة 32 ميجابكسل في الجزء العلوي، مكملة بفلاش LED في الإطار العلوي للشاشة لتجعلك تبدو أجمل في مكالمات الفيديو.

لم تكن شركة Tecno رخيصة الثمن في مجال الملحقات أيضًا. يتم شحن هاتف Phantom V Flip مع حافظة واقية تحمي الجوانب الأربعة للهاتف، باستثناء فتحة قارئ بصمات الأصابع ومفتاح الصوت. تحتوي الحافظة أيضًا على حلقة مثبتة فوق المفصلة، مما يسمح لك بارتداء الهاتف كقلادة أو حمله بشكل أكثر أمانًا.

في حين أنه من غير الواضح ما إذا كان هاتف Phantom V Flip الذي يبلغ سعره 600 دولار سيصل إلى الأسواق الغربية، يبدو أن Tecno لديها فرصة لإخافة منافسيها الأكثر رسوخًا في قطاع الهواتف القابلة للطي المتنامي باستمرار - خاصة قبل دخول Moto Razr الجديد إلى الولايات المتحدة، إن حدث ذلك. (في الصين يبدأ السعر من حوالي 550 دولارًا). ومع ذلك، فهي مجرد مسألة وقت قبل أن تقدم أمثال Honor وXiaomi صدفات تنافسية مماثلة.