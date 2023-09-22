محافظ جنوب سيناء يلتقي القنصل العام الفرنسي

علي هامش سباق الدراجات الدولي..

-القنصل الفرنسي : "أشعر بسعادة عند زيارتي لشرم الشيخ وما تم فيها انجاز بمعنى الكلمة"

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، القنصل العام الفرنسي بالقاهرة" اولڤييه لو فان كاسيو، وحرمه، وجيهان خاطي القنصل الفرنسي الفخري بشرم الشيخ، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، وذلك علي هامش انطلاق السباق الدولي للدراجات الهوائية بمشاركة 30 دولة عربية وأوروبية.

ورحب محافظ جنوب سيناء بالقنصل علي أرض شرم الشيخ مدينة السلام، مؤكدا علي عمق العلاقات بين مصر وفرنسا حكومة وشعبا، واستعرض محافظ جنوب سيناء عدد من المشروعات الجارية والمستقبلية منها قرية التراث البدوي، ومبني الرصد الامني، والمشروعات الخاصة بمشروع " جرين شرم" في اطار الترويج للمقاصد السياحية بالمحافظة، وزيادة عناصر الجذب التي تلائم وتناسب كافة المستويات ومختلف الجنسيات .

من جانبه أشاد القنصل العام الفرنسي بما تم إنجازه خلال مؤتمر تغير المناخ كوب 27 الذي استضافته شرم الشيخ نوفمبر من العام الماضي بمشاركة 70 ألف مشارك و120 من الملوك والشخصيات الدولية، وقال اولفييه : " انني اشعر بالسعادة عند زيارتي الى مدينة شرم الشيخ، مؤكدا ان ما تم بها إنجاز بمعني الكلمة".

تطرق الحديث الى الاستعداد لإقامة تأبين لأسر ضحايا حادث سقوط الطائرة الفرنسية التابعة لشركة فلاش إير لاينز ، والتى سقطت قبالة سواحل شرم الشيخ بالقرب من جزيرة تيران مطلع يناير من عام 2004 وعلى متنها 148 سائحاً جميعهم من الفرنسيين بإستثناء طاقم الطائرة البالغ عددهم 13 مصرياً بعد إقلاعها بدقائق، واكد المحافظ انه حريص علي متابعة صيانة وأعمال التجميل المستمرة للنصب التذكاري لحادث الطائرة بمنطقة الهضبة بشرم الشيخ والمنطقة المحيطة به تكريما للضحايا وأسرهم.

وفي ختام اللقاء قام المحافظ بإهداء القنصل هدية تذكارية وحرمه الشال البدوي السيناوي من صنع الأسر البدوية بجنوب سيناء.

حضر اللقاء النائب جيفارا الجافي عضو مجلس الشيوخ عن جنوب سيناء.