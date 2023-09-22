أزمة مصطفى قمر وطارق الشناوي.. خلافات شخصية عمرها 20 عامًا

لازالت أزمة الفنان مصطفي قمر والناقد السينمائي طارق الشناوي، مستمرة حتي وقتنا هذا، وذلك بعد أن انتقد الناقد السينمائي فيلم أولاد حريم كريم قائلَا " أن فيلم أولاد حريم كريم من أسوأ الأفلام التي عرضت هذا الموسم، مشيرا إلى أن المخرج علي أدريس قدم عملا ليس له علاقة بالسينما"، وعلى الرغم من مرور أسبوع على الخلافات إلا أن الفنان المصري رد على وصفه له بالمطرب الفاشل.

مصطفي قمر وطارق الشناوي

مصطفي قمر: طارق الشناوي بيخسرني تاريخي

تحدث المطرب والممثل مصطفي قمر عن خلافه مع الناقد الفني، طارق الشناوي، بعد أزكة فيلمه الأخير "أولاد حريم كريم" ووصفه بالمطرب الفاشل، وقال قمر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار تقديم الإعلامي تامر أمين أن طارق الشناوي أصدر حكمه عليه بعد تاريخ فني بالغناء في الوطن العربي استمر لـ 35 سنة، مؤكدًا أنه يرفض هذا التقييم بالمرة بعد كل هذا التاريخ الطويل، مضيفا: "بيخسرني تاريخي كله".

وأشار مصطفي قمر بأنه لجاء إلى القضاء بسبب الانتقادات التي تعرض لها من قبل طارق الشناوي والتي لم تقف عند النقد فحسب، بل وصلت إلى السب قائلا: "أي حق يقيمني كمطرب أنا راجل أكاديمي وهو مش دارس موسيقى، يا راجل قول حاجة الناس تصدقها، هو فقد مصداقيته".

ومازح مصطفى قمر الإعلامي تامر أمين: "المفروض طارق الشناوي يكتبلي نص ثروته عشان لما انتقدني طلع في برامج اليومين دول أد اللي طلع فيها عمره كله".

مصطفي قمر وطارق الشناوي

خلافات شخصية وراء أزمة مصطفي قمر وطارق الشناوي

كشفت الفنان مصطفي قمر ولأول مرة عن وجود خلافات شخصية قديمة، وراء انتقادات طارق الشناوي له، قائلًا :" في خلافات شخصية بيني وبين طارق الشناوي من 20 عامًا هو دايمًا ينتقص مني كفنان ومن تاريخي وسبق ووجه انتقادات غير لائقة منذ أربع سنوات عن فيلم "فين قلبي"، وخرجت وقتها وطالبته بالابتعاد عني وعدم المساس بي، ولكل فعل رد فعل وانا مستحمله بقالي 20 سنة.

مصطفي قمر وطارق الشناوي

بداية أزمة مصطفي قمر وطارق الشناوي

بدأت القصة عندما صرح الناقد الفني طارق الشناوي عن رأيه في فيلم أولاد حريم كريم مع شاشة et بالعربي، ووصفه بأنه أسوأ الأفلام التي عرضت هذا الموسم، مضيفًا أن مصطفى قمر بطل العمل لا يزال يعيش فى زمن السينما القديمة دون مراعاة التطورات التي طرأت على السينما فى السنوات القليلة الماضية.

ليرد مصطفي قمر عليه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام قائلًا :" هو أنا مش طلبت منك تبعد عني وماتتكلمش عني، أنت اللي جبته لنفسك، وللمرة المليون أنن ماشفتش الفيلم، وعموما اللي حيرد عليك جمهور السينما الحقيقي اللي دخل الفيلم اللي مالوش دعوة بالنفاق أو مصلحة أي حد تاني".