الباز يحذر من عصابات تلقى بالطماطم في الصحراء لرفع أسعارها (شاهد)

عرض الإعلامي محمد الباز مقطع فيديو يوثق قيام مواطن بإلقاء كميات كبيرة جدا من الطماطم والبصل في الصحراء لأهداف غير مشروعة.

وقال “الباز” خلال تصريحاته ببرنامج “آخر النهار”، المذاع عبر فضائية “النهار”، اليوم الجمعة، إن هناك مؤامرة ضد البلد تستهدف تجويع الشعب، ورفع أسعار السلع الغذائية عليه، مشيرا إلى أن الطماطم وصلت لـ 20 جينه للكيلو، وهناك من يقوم بإلقاءها في الصحراء.

وتساءل: "العربية دي بتاعت مين؟، ومين الناس دي اللى بتاخد أطنان طماطم ترميها في الصحراء؟"، مشيرا إلى أن الهدف من هذا التصرف إحداث خلل في قانون العرض والطلب حتى تزيد الأسعار على المواطن.

وأكمل الباز أن هذا الفيديو كارثة ومصيبة، معقبا:"في ناس عاوزة تسرقنا وتخلينا عايشين في مشكلة طول الوقت، وبعدين نقول هو الإنتاج بيروح فين"، محذرا من عصابات تستهدف تجويع المصريين، مطالبا بكشف هوية صاحب السيارة التي قامت بإلقاء الطماطم في الصحراء ومن يقف وراءهم ويمولهم.