بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والنصر يلا شوت في دوري روشن السعودي.. كورة لايف

بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والنصر يلا شوت في دوري روشن السعودي.. كورة لايف، شاهد البث المباشر لمباراة النصر ضد الأهلي، ضمن مباريات اليوم الجمعة 22 سبتمبر، في إطار الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ينتظر عشاق كرة القدم في الوطن العربي الكلاسيكو المنتظر بين النصر والأهلي ضمن قمة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، ويقدم لكم موقع "الوفد" بث مباشر مباراة النصر السعودي وأهلي جدة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وبدأ نادي النصر الدوري بهزيمتين ضد كل من الاتفاق والتعاون ثم أستعاد توازنه بالفوز في أربع مباريات متتالية، ويحتل فريق أهلي جدة المركز الخامس برصيد 15 نقطة ، فيما يحتل فريق النصر المركز السادس برصيد 12 نقطة من ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

ويعود آخر لقاء جمع النصر والأهلي في الدوري السعودي إلى تاريخ 28 مايو 2022، وانتهى بالتعادل الإيجابي 1/1 على ملعب مرسول بارك، وسجل أندرسون تاليسكا هدف تعادل النصر في الدقيقة 95، بينما افتتح النتيجة للأهلي، لاعب النصر الحالي عبد الرحمن غريب.

ومن الناحية التاريخية تميل الأفضلية لنادي النصر، ففي آخر 10 مواجهات في جميع المسابقات، انتصر على الأهلي 5 مرات، وانتهت 3 مباريات بالتعادل، وفاز الأهلي في مناسبتين فقط عامي 2018 و2020.

تعرض النصر لبعض الصعاب في بداية مشواره ببطولة الدوري السعودي هذا الموسم، حيث خسر في مباراتين أمام كل من الاتفاق والتعاون. ومع ذلك، استعاد الفريق توازنه بسرعة وحقق 4 انتصارات متتالية في المباريات التالية.

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والأهلي السعودي عبر الضغط هنا ..

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ويسعى الأهلي السعودي لتحقيق الفوز في هذه المباراة وجمع النقاط الثلاث، ليحتل المركز الثاني في الترتيب برصيد 15 نقطة، متساوياً مع فريق الاتحاد السعودي.

كيف يمكنني مشاهدة مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي؟

يقدم تطبيق "شاهد" فرصة مشاهدة مباراة النصر والأهلي مجانًا عبر الإنترنت، ولكن هذا العرض محصور للمشاهدين المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية. ستتاح لهم تقنية الصورة بجودة SD.

وإذا كنت ترغب في متابعة المباراة من خارج المملكة أو بجودة عالية HD، ستحتاج إلى الاشتراك في باقة رياضية من خدمة "شاهد VIP"، من خلال هذا الاشتراك، ستتمكن من الاستمتاع بجودة عالية للصورة ومشاهدة اللقاء بكل تفاصيله.

يتجه أنظار العالم نحو ملعب الأول بارك لمشاهدة قمة كرة القدم السعودية بين النصر والأهلي في الجولة السابعة من دوري روشن لعام 2024.

فريق النصر يعيش أفضل فتراته في هذا الموسم، بعد بداية تعيسة حيث خسر في مباراتين، تحسنت أداء الفريق وحقق الفوز في خمس مباريات متتالية، وفاجأ الجميع بتحقيق الفوز الأول على فريق بيرسبوليس الإيراني في البطولة الآسيوية.

تشكيل فريق النصر بقيادة رونالدو

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس – إيميريك لابورت – محمد آل فتيل – سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – عبد الله الخيبري – عبد الرحمن غريب – أوتافيو – ساديو ماني.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

تشكيل فريق الأهلي السعودي