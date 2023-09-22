كورة لايف | بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي yalla shoot يلا شوت الجديد

كورة لايف | بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي yalla shoot يلا شوت الجديد، ستكون هذه المواجهة من الدوري السعودي هامة ومثيرة، حيث يتنافس الفريقان على الصدارة والتتويج بالبطولة، يمكنك الاستمتاع بمشاهدة المباراة مباشرة على القنوات الرياضية المختصة أو عبر البث الحي على الإنترنت، لا تفوت فرصة متابعة هذا اللقاء المثير وتشجيع فريقك المفضل في رحلته نحو النجاح.

تبدأ مباراة النصر وأهلي جدة على استاد الأول بارك (مرسول بارك سابقاً) في تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش، 21:00 بتوقيت السعودية ومصر.

تنقل مواجهة القمة بين النصر والأهلي على مجموعة قنوات SSC1 بتعليق ثلاثة معلقين، المصري مدحت شلبي والاماراتي فارس عوض والسعودي عبد العزيز السبر، بالاضافة لقنوات سبورت 1 التشيكية ولا 7 إيطاليا، وسبورت ديجيتال، وكيو كيو سبورتس لايف، ومنصة شاهد السعودية.

يحتل نادي النصر المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، متخلفاً بفارق 3 نقاط عن أهلي جدة صاحب المركز الخامس برصيد 15 نقطة بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

يدخل نادي النصر المباراة بمعنويات مرتفعة بعد عودته من إيران بفوز مذهل بهدفين دون رد على نادي بيرسيبوليس في افتتاح دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

وينتظر ملايين المتابعين في الوطن العربي قمة العالمي والراقي بالجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والمقرر إقامتها مساء الجمعة، على ملعب الأول بارك.

مباراة النصر والأهلي تزين مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين «روشن»، وهي واحدة من المواجهات المنتظرة والتي ستجمع كريستيانو رونالدو وساديو ماني ثنائي العالمي بكل من روبيرتو فيرمينو ورياض محرز من جانب الراقي.

وتعرض نادي النصر لخسارة في بداية مشواره ببطولة الدوري السعودي هذا الموسم أمام كل من الاتفاق والتعاون، لكنه سرعان ما استعاد توازنه ليحقق 4 انتصارات متتالية.

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والأهلي السعودي عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة النصر والأهلي السعودي عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وتمكن زملاء كريستيانو رونالدو من تحقيق الفوز على الفتح بخماسية نظيفة، وعلى الشباب برباعية، وعلى الحزم بخمسة أهداف مقابل هدف، وعلى الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

في الجانب الآخر، فإن نادي الأهلي سيسعى بكل قوة لتحقيق انتصاره السادس هذا الموسم بعد التفوق في 5 لقاءات من أصل 6 لعبها في الدوري السعودي حتى الآن.

تشكيل النصر ضد الأهلي

نواف العقيدي

أليكس تيليس - إيميريك لابورت - محمد آل فتيل - سلطان الغنام

مارسيلو بروزوفيتش - عبد الله الخيبري

عبد الرحمن غريب - أوتافيو - ساديو ماني

كريستيانو رونالدو

تشكيل الأهلي ضد النصر