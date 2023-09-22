أخر أيام الصيفية.. الأرصاد الجوية تعلن مميزات الاعتدال الخريفي

يعد الخريف، هو أجمل فصول العام من حيث الاعتدال في الأحوال الجوية، إذ تكون درجات الحرارة ما بين حرارة الصيف المرتفعة وبرودة الشتاء.

وتودع نصف الكرة الشمالي اليوم الجمعة فصل الصيف، لينطلق غدًا السبت 23 سبتمبر فصل الخريف، وذلك طبقًا للحسابات الفلكية، وللاعتدال الخريفي مميزات أعلنتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

مميزات الاعتدال الخريفي

يتساوى الليل والنهار في معظم الكرة الارضية، ويبدأ الليل بالزيادة والنهار بالنقصان في النصف الشمالي للكرة الارضية بينما يحدث العكس في النصف الجنوبي للكرة الارضية.

يحدث الاعتدال الخريفي في النصف الشمالي للكرة الارضية بينما يحدث الاعتدال الربيعي في النصف الجنوبي للكرة الارضية.

تشرق الشمس من الشرق تمامًا وتغرب من جهة الغرب تمامًا ويعتبر أفضل وقت لتحديد الاتجاهات الأربعة.

تتساقط الأوراق من الأشجار في النصف الشمالي للكرة الأرضية بينما تورق الأشجار في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

تبدأ البرودة وبشكل تدريجي في النصف الشمالي للكرة الارضية بينما تبدأ الحرارة بالارتفاع في النصف الجنوبي للكرة الارضية.

تكون أشعة الشمس عمودية على خط الاستواء ثم تذهب في حركتها الظاهرية نحو الجنوب بعد الاعتدال.

تغرب الشمس لأول مرة في القطب الشمالي بعد أن كانت مشرقة لمدة 6 أشهر بينما تشرق لأول مرة في القطب الجنوبي بعد أن كانت غائبة لمدة 6 أشهر.

تبدأ الدوامة القطبية للرياح بالازدياد في النصف الشمالي بينما تضعف في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.