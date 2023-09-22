كورة لايف.. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي | يلا شوت

كورة لايف.. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي | يلا شوت، تشهد الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2023 مباراة النصر والأهلي السعودي اليوم والتي يترقبها الملايين من محبي كرة القدم في الوطن العربي. وفي هذا المقال، سنتحدث عن موعد المباراة والقنوات الناقلة لها والتشكيل الرسمي للأهلي السعودي والنصر المتوقع، كما نستعرض كيفية مشاهدة النصر والأهلي السعودي بث مباشر عبر الأنترنت.

وتعتبر مباراة النصر والأهلي قمة هذه الجولة من الدوري السعودي، وسيلتقي نجوم الفريقين في هذه المباراة، حيث سيواجه النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو وساديو ما إنسايد، بينما سيلعب رياض محرز والبرازيلي فيرمينيو مع فريق النصر. الاهلي في السعودية.

لم يكن من الممكن التنبؤ بنتيجة هذه القمة قبل البداية، إذ يتطلع نصر إلى مواصلة سلسلة انتصاراته وزيادة رصيد نقاطه بعد فوزه بأربع مباريات متتالية. وسيتطلع الفريق إلى تعويض البداية السيئة حيث فشل في الفوز بأول مباراتين أمام الاتفاق والتعاون.

في الجانب الآخر، فإن نادي الأهلي سيسعى بكل قوة لتحقيق انتصاره السادس هذا الموسم بعد التفوق في 5 لقاءات من أصل 6 لعبها في الدوري السعودي حتى الآن.

وكشفت تقارير صحفية عن قرار إدارة النادي الأهلي السعودي بمضاعفة مكافآت الفوز لجميع لاعبي الفريق حال الفوزعلى النصر فى المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية، إن إدارة النادي الغربي صرفت أمس جميع المكافآت المتأخرة للاعبين قبل مغادرتهم إلى الرياض، من أجل تهيئة اللاعبين للقمة المرتقبة، مؤكدة أن كل لاعب أهلاوي سيحصل على 15 ألف ريال إذا فازوا فى المباراة.

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والأهلي السعودي عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة النصر والأهلي السعودي عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وتقدم الوفد بث مباشر لمباراة النصر والأهلي، اليوم الجمعة الموافق 22 من شهر سبتمبر الجاري 2023، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدروي السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023-2024، والتي تقام على أرضية ستاد «الأول بارك» معقل الفريق العالمي.

يأتي تشكيل الأهلي السعودي المتوقع أمام النصر كالتالى:

حراسة المرمى : إدوارد ميندي .

خط الدفاع : إزغيان أليوسكي - مريح ديميرال - روجر إيبانيز - علي مجرشي .

خط الوسط : فرانك كيسيه - محمد المجحد -ألان سانت ماكسيمين - غابري فيغا - رياض محرز.

الهجوم : روبيرتو فيرمينو.

فيما يأتى تشكيل النصر المتوقع أمام الأهلي، حسب اختيارات المدرب لويس كاسترو، كالتالي:

حراسة المرمى : نواف العقيدي .

الدفاع : أليكس تيليس - إيميريك لابورت - محمد آل فتيل - سلطان الغنام .

الوسط : مارسيلو بروزوفيتش - عبد الله الخيبري - عبد الرحمن غريب - أوتافيو - ساديو ماني .

الهجوم : كريستيانو رونالدو .