المجر تُؤكد استعدادها لمُقاضاة أوكرانيا بشأن الحبوب

أكد وزير الخارجية المجري، "بيتر سيارتو"، أن بلاده مُستعدة للدفاع عن مصالحها إذا لجأت كييف إلى المحكمة بشأن الحظر الذي فرضته بودابست على دخول الحبوب الأوكرانية، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

وقال سيارتو: "الحقائق في صالحنا. لأن أوكرانيا تشتكي لأن مبادرة حبوب البحر الأسود لا تعمل، ولا يستطيعون إرسال حبوبهم إلى إفريقيا".

وأشار إلى أن بودابست تقدم لأوكرانيا فرصة إرسال البضائع إلى إفريقيا من خلال توفير إمكانية العبور.

وأضاف: "لكن الأوكرانيين يرغبون في طرح حبوبهم في أسواق دول أوروبا الوسطى، وعلينا حماية مصالحنا الوطنية. لم تذكر الاتفاقية الأصلية أي شيء عن تسليم الحبوب الأوكرانية إلى أسواق أوروبا الوسطى بهدف تدميرها".

ونوه بأن الاتفاق كان ضمان العبور، ونحن نوفر ذلك العبور.

وتابع: "وإذا قررت أوكرانيا مقاضاتنا، فإننا مستعدون للدفاع عن مصالحنا وسندخل في هذا النزاع القانوني".

المجر تُطالب باستغلال جلسة الجمعية العامة لإحلال السلام في أوكرانيا

طالب وزير الخارجية المجري، "بيتر سيارتو"، المجتمع الدولي باغتنام فرصة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة للبدء في حل الأزمة الأوكرانية ودفع الأطراف المعنية إلى التفاوض، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء الاثنين.

وقال الوزير الذي وصل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال المنظمة العالمية، في رسالة مصورة على "فيسبوك": "نحن بحاجة إلى الاستفادة من هذا الأسبوع لإحلال السلام في أوكرانيا. سيكون هناك روس وأوكرانيون وأمريكيون وفرنسيون. سيكون الجميع هنا، وستتاح للجميع فرصة التحدث بعضهم مع بعض، إذا جاز التعبير، على أرض محايدة".

ويعتقد سيارتو أن "الأمم المتحدة لم يتم إنشاؤها لتوحيد الأشخاص ذوي التفكير المماثل، وهناك منظمات أخرى تعمل على تحقيق هذه الغاية، مثل حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي".