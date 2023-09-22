بث مباشر مباراة النصر ضد الأهلي يوتيوب: مشاهدة مباراة الاهلي والنصر بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة النصر ضد الأهلي تويتر: مشاهدة مباراة الاهلي والنصر بث مباشر اليوم يلا شوت، يحتضن ملعب "الأول بارك" في الرياض اليوم الجمعة، مواجهة نارية تجمع النصر بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو وضيفه الأهلي بقيادة جناحه رياض محرز في قمة المرحلة السابعة من الدوري السعودي.

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي 2024، وكيفية مشاهدة البث المباشر لها عبر الإنترنت.

لا حديث يوم الجمعة سوى عن القمة المرتقبة في ملعب "الأول بارك" بين النصر والأهلي، وذلك في الجولة السابعة من الدوري السعودي 2024.

يحتل صاحب الديار المركز السادس برصيد 12 نقطة، أما الضيوف لديهم 15 نقطة ولم يتعرضوا للهزيمة سوى مرة واحدة أمام الفتح بنتيجة 1-5.

عانى النصر من بداية سيئة للغاية بالهزيمة في أول مباراتين، قبل أن يستفيق وتنفجر كتيبة لويس كاسترو وتحقق 4 انتصارات على التوالي تعود بها للصورة.

وفي الآونة الأخيرة، واصل "العالمي" تألقه ووصل إلى آسيا بعد التفوق على بيرسبوليس الإيراني بنتيجة 2-0 خارج الديار في افتتاح مجموعات دوري الأبطال.

وشهدت الفترة الماضية مشاكل وعيوبًا فنية واضحة للجميع، خاصة في آخر مباراتين أمام الفتح التي خسر فيها بخماسية، ثم التعاون التي فاز بها بشق الأنفس 3-2.

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والأهلي السعودي عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة النصر والأهلي السعودي عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

المشاكل الفنية التي يعاني منها الأهلي على رأسها الدفاع، الذي شهد في مباراة التعاون كوارث في التمركز وعدم انسجام بين الثنائي الذي لعب المباراة إيبانيز وعبد الباسط هندي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي 2024

يمكنك متابعة مباراة النصر والأهلي بصورة مجانية من خلال وسيلة واحدة فقط، وهي قناة SSC1 SD.

لكن هذا الخيار تحظى به فقط الجماهير الموجودة داخل السعودية، وحينها ستكون تقنية المشاهدة SD وليست فائقة الجودة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي 2024

بجانب قناة SSC1 SD، ستقوم شركة الرياضة السعودية بإذاعة مباراة النصر والأهلي عبر قناة "SSC1 HD".

في هذه الحالة، سيتعين عليك الاشتراك في إحدى باقات القناة، وشراء جهاز استقبال GOBX لفك التشفير.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي

SSC1 HD (مشفرة)

SSC1 SD (مجانًا)

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي 2024؟

قنوات SSC السعودية متاحة فقط عبر القمر الصناعي عرب سات، ويمكنك متابعة قناة SSC1 سواءً HD أو SD من خلال التردد الآتي:

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات