يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة النصر والأهلي السعودي بث مباشر في الدوري السعودي اليوم

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة النصر والأهلي السعودي بث مباشر في الدوري السعودي اليوم، يقدم لكم موقع الوفد خدمة البث المبارة لأحداث مباراة النصر والأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

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فوز في 5 مباريات وخسارة مباراة واحدة فقط.. قد تبدو لك الأمور على ما يُرام، وكل شيء يتجه نحو الهدف المنشود وهو المنافسة على لقب دوري روشن السعودي 2023-2024، ولكن في حقيقة الأمر مستوى الأهلي تحت قيادة الألماني ماتياس يايسله خاصة في الجولات الأخيرة، أمر لا يدعوا للاطمئنان بنسبة 100%!

ويتولى المعلق المصري مدحت شلبي مهمة التعليق على مباراة النصر والأهلي مساء اليوم الجمعة في قمة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

وسيعول كاسترو على نخبة من النجوم العالميين والسعوديين من لاعبي الفريق، مثل كريستيانو رونالدو، وساديو ماني، وتاليسكا، وبروزوفيتش، وإيميريك لابورت، وأليكس تيليس، وعلي لاجامي وعبدالرحمن غريب.

في المقابل ستكون مواجهة النصر اختبار ثقة بالنسبة لأهلي جدة، الذي تعرض لهزة فنية كبيرة تمثلت في خسارته بخماسية أمام الفتح، قبل أن يستعيد توازنه بفوز صعب على التعاون بنتيجة 3-2 في الجولة السادسة الماضية.

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الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة يمتلك أيضًا نخبة من النجوم العالميين، مثل البرازيلي روبرتو فيرمينو، والجزائري رياض محرز والفرنسي آلان ماكسيمان والعاجي فرانك كيسييه والبرازيلي روجيه إيبانيز والإسباني جابرييل فيجا والتركي ميريح ديميرال بعد عودته من الإيقاف.

تشكيل فريق النصر بقيادة رونالدو

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس – إيميريك لابورت – محمد آل فتيل – سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – عبد الله الخيبري – عبد الرحمن غريب – أوتافيو – ساديو ماني.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

تشكيل فريق الأهلي السعودي