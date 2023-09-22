يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة النصر والأهلي السعودي بث مباشر في الدوري السعودي اليوم
يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة النصر والأهلي السعودي بث مباشر في الدوري السعودي اليوم
يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة النصر والأهلي السعودي بث مباشر في الدوري السعودي اليوم، يقدم لكم موقع الوفد خدمة البث المبارة لأحداث مباراة النصر والأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.
إذا كنت ترغب في مشاهدة مباراة النصر والأهلي بث مباشر على تويتر الآن في الجولة السابعة من دوري روشن لموسم 2023/2024، فأنت في المكان المناسب، تستطيع الآن الاستمتاع بالإثارة والتشويق لهذه المواجهة بين الفريقين الكبيرين، كل ما عليك هو الولوج إلى حساب تويتر الخاص بالبطولة وستجد بث مباشر للمباراة بجودة عالية، استعد للتشجيع ومشاهدة لقطات رائعة من أجواء المباراة الحماسية، لا تفوت هذه الفرصة المثيرة واستمتع بكرة القدم الممتعة على منصة تويتر الآن.
فوز في 5 مباريات وخسارة مباراة واحدة فقط.. قد تبدو لك الأمور على ما يُرام، وكل شيء يتجه نحو الهدف المنشود وهو المنافسة على لقب دوري روشن السعودي 2023-2024، ولكن في حقيقة الأمر مستوى الأهلي تحت قيادة الألماني ماتياس يايسله خاصة في الجولات الأخيرة، أمر لا يدعوا للاطمئنان بنسبة 100%!
ويتولى المعلق المصري مدحت شلبي مهمة التعليق على مباراة النصر والأهلي مساء اليوم الجمعة في قمة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).
وسيعول كاسترو على نخبة من النجوم العالميين والسعوديين من لاعبي الفريق، مثل كريستيانو رونالدو، وساديو ماني، وتاليسكا، وبروزوفيتش، وإيميريك لابورت، وأليكس تيليس، وعلي لاجامي وعبدالرحمن غريب.
في المقابل ستكون مواجهة النصر اختبار ثقة بالنسبة لأهلي جدة، الذي تعرض لهزة فنية كبيرة تمثلت في خسارته بخماسية أمام الفتح، قبل أن يستعيد توازنه بفوز صعب على التعاون بنتيجة 3-2 في الجولة السادسة الماضية.
يمكنك مشاهدة مباراة النصر والأهلي السعودي عبر الضغط هنا ..
كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة النصر والأهلي السعودي عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..
الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة يمتلك أيضًا نخبة من النجوم العالميين، مثل البرازيلي روبرتو فيرمينو، والجزائري رياض محرز والفرنسي آلان ماكسيمان والعاجي فرانك كيسييه والبرازيلي روجيه إيبانيز والإسباني جابرييل فيجا والتركي ميريح ديميرال بعد عودته من الإيقاف.
تشكيل فريق النصر بقيادة رونالدو
- حراسة المرمى: نواف العقيدي.
- خط الدفاع: أليكس تيليس – إيميريك لابورت – محمد آل فتيل – سلطان الغنام.
- خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – عبد الله الخيبري – عبد الرحمن غريب – أوتافيو – ساديو ماني.
- خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.
تشكيل فريق الأهلي السعودي
- حراسة المرمى: إدوارد ميندي.
- خط الدفاع: إزغيان أليوسكي – مريح ديميرال – روجر إيبانيز – علي مجرشي.
- في خط الوسط: فرانك كيسيه – محمد المجحد -ألان سانت ماكسيمين – غابري فيغا – رياض محرز.
- خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو.
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