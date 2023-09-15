مصطفى بكري: مصر تتعرض لمؤامرات والحياد خيانة (فيديو)

قال الإعلامى مصطفى بكري، إن الدفاع عن الدولة الوطنية ومؤسساتها مبدأ ثابت يسير عليه، معقبا:" كل اللي عاوز يعمل حملات يعملها".

وأضاف بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، انه لا يتوانى، فى الاشتباك مع أى شخص يحاول النيل من الدولة ومؤسساتها، لافتا إلى أن الشعب فى 25 يناير خرج لإسقاط النظام وليس إسقاط الدولة.

سندافع عن مصر حتى النهاية لأننا ندرك حجم المؤامرة

وأوضح مصطفى بكري، أنه من يوم 28 يناير 2011 ، لا هدف له إلا الدفاع عن الدولة المصرية، رغم الإدعاءات ، مؤكدا سندافع عن مصر حتى النهاية لأننا ندرك حجم المؤامرة والخيانة



وأكد مصطفى بكري، أن الحياد فى مثل تلك الظروف خيانة للوطن، لأن الخونة والعملاء يسعون لتدميره.