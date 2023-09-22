صحة أسيوط تعلن حملة لنظافة وحدات الرعاية الصحية ووحدات حياة كريمة

أعلنت مديرية الصحة بأسيوط بقيادة الأستاذ الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط عن تدشين فعاليات الحملة القومية للنظافة العامة بالتنسيق مع كل مديري الإدارات الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة تحت إشراف دكتورة نهي عبدالله عبدالنبي مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بأسيوط والتي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لرعاية المرضى، نظرا لأهمية منع ومكافحة العدوى في المنشآت الصحية.

وخلال حديثها أكدت دكتورة نهي عبدالله عبدالنبي مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بأسيوط أن أهمية هذه الحملة هي تقليل معدلات العدوى المكتسبة، وبالتالي تقليل التكلفة السريرية للمرضى ورفع جودة الخدمات الصحية وتعزيز مفاهيم الصحة العامة. وأشادت " نهي " بالدور الكبير الذي تقوم به إدارة مكافحة العدوى في مساندة المجهودات الكبيرة لوزارة الصحة لتقديم رعاية صحية آمنة.

وشددت مدير إدارة الرعاية الأساسية بصحة أسيوط على أهمية مثل تلك الحملات التوعوية في تعزيز مفاهيم الوقاية من العدوى ومكافحتها لدى أفراد الطاقم الطبي للحد من العدوى المصاحبة للرعاية الصحية وما لها من تأثير سلبي في سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية.

من جانبه أكد دكتور احمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط، أن هذه الحملة تهدف إلى التوعية وترسيخ الوعي الصحي بأهمية النظافة العامة وتعزيز المهارات والخبرات الهادفة للارتقاء بالخدمات الصحية والوقاية من العدوى المصاحبة للرعاية الصحية. مضيفاً أن فعاليات الحملة تتضمن أنشطة في جميع وحدات الرعاية الصحية الأولية ووحدات حياة كريمة والمراكز الصحية، حيث تقوم فرق منع العدوى بها بعمل ركن توعية تتم فيه توعية أفراد الفريق الصحي والمرضى والمراجعين عن أهمية النظافة العامة ودورها في الوقاية من العدوى مع توزيع نشرات توعوية.

وخلال تصريحاته أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن مديرية الصحة بالمحافظة بالتنسيق مع كل مديري الإدارات الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة شنت حملة مكبرة لنظافة وتطهير وتعقيم مكثفة للمنشآت الصحية للوقاية من اي فيروسات أو عدوي والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأضاف " زين " بدأت الحملة من صباح اليوم وتستمر حتى مساء غد السبت بأعمال نظافة وتطهير وتعقيم مكثفة لمختلف المنشآت الصحية تمت خلالها أعمال النظافة والتطهير بنطاق المنشآت الصحية من الداخل والخارج وذلك في إطار حرص المحافظة على صحة وسلامة المواطنين ولمواجهة خطر انتشار أي عدوي أو أمراض أو فيروسات معدية والحد من انتشارها حفاظا على الصحة العامة وسلامة أرواح المواطنين.

وأكد دكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط ، أن مصر تمتلك كافة القدرات لبناء نظام رعاية صحية قوي وفعال، مشيرًا إلى أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي يقود إصلاحا صحياً شاملًا غير مسبوق في الدولة المصرية، وأنه لولا الإرادة السياسية ما كانت مصر وصلت لما وصلت إليه الآن في النهوض بمنظومة الرعاية الصحية.

مثمناً دور وتوجيه القيادة السياسية في تقديم كل أوجه الدعم وتبادل الخبرات في شتى مجالات الرعاية الصحية، ومواصلة تحقيق المزيد من الارتقاء والجودة في مستوى قطاع الرعاية الصحية.

صحة اسيوط تعلن عن حملة لنظافة وحدات الرعاية الصحية ووحدات حياة كريمة

صحة اسيوط تعلن عن حملة لنظافة وحدات الرعاية الصحية ووحدات حياة كريمة

صحة اسيوط تعلن عن حملة لنظافة وحدات الرعاية الصحية ووحدات حياة كريمة

صحة اسيوط تعلن عن حملة لنظافة وحدات الرعاية الصحية ووحدات حياة كريمة

صحة اسيوط تعلن عن حملة لنظافة وحدات الرعاية الصحية ووحدات حياة كريمة

صحة اسيوط تعلن عن حملة لنظافة وحدات الرعاية الصحية ووحدات حياة كريمة

صحة اسيوط تعلن عن حملة لنظافة وحدات الرعاية الصحية ووحدات حياة كريمة

صحة اسيوط تعلن عن حملة لنظافة وحدات الرعاية الصحية ووحدات حياة كريمة

صحة اسيوط تعلن عن حملة لنظافة وحدات الرعاية الصحية ووحدات حياة كريمة

صحة اسيوط تعلن عن حملة لنظافة وحدات الرعاية الصحية ووحدات حياة كريمة

صحة اسيوط تعلن عن حملة لنظافة وحدات الرعاية الصحية ووحدات حياة كريمة

صحة اسيوط تعلن عن حملة لنظافة وحدات الرعاية الصحية ووحدات حياة كريمة

صحة اسيوط تعلن عن حملة لنظافة وحدات الرعاية الصحية ووحدات حياة كريمة

صحة اسيوط تعلن عن حملة لنظافة وحدات الرعاية الصحية ووحدات حياة كريمة