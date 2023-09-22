إنطلاق حملة نظافة لكافة منشآت الرعاية الأساسية بالدقهلية

انطلقت اليوم حملة نظافة لكافة منشآت الرعاية الأساسية تتضمن غسلها بالكامل مع تغيير الاعلام الممزقة و التالفة واللافتات وذلك تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل مديرية الصحة بالدقهلية.

وقال الدكتور تامر الطنبولي مدير إدارة الرعاية الأساسية بالدقهلية أن الحملة تستمر على مدار يومين من صباح الجمعة وحتى السبت بكل منشآت ووحدات بالرعاية الاساسية التابعة.

ولفت مدير إدارة الرعاية الأساسية بالدقهلية إلى استمرار العمل بكل المبادرات الرئاسية منشآت الرعاية الأساسية وذلك بالتزامن مع الحملة مشدداً بالوقت ذاته على حسن معاملة المواطنين المترددين على الوحدات.

وذلك بناء عن تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الاساسية والتمريض وتحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.