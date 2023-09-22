محافظ الدقهلية ووزير الاوقاف يفتتحان مسجد الأربعين بقرية ميت غراب

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف اليوم الجمعه بافتتاح مسجد الأربعين بقرية ميت غراب بمركز السنبلاوين بعد احلاله وتجديده وصيانته علي مساحة 540 متر مربع بتكلفة 1مليون و 200 الف جنيه ، وقاموا بأداء صلاة الجمعة بالمسجد عقب افتتاحه .

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد . والدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، والعميد أ.ح أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة ، والدكتور محمد رشوان رئيس المنطقه الازهريه ، و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالدقهلية ، والمحاسب احمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين والقيادات التنفيذية والشعبية .

هذا وقد القي خطبة الجمعة فضيلة الشيخ احمد شرف امام وخطيب مسجد النصر بالمنصوره وكانت تحت عنوان " حال النبي مع صحابته" واكد علي ان النبي هو خير قدوة وخير مثل في معاملة أصحابه ، وكان يجبر خاطرهم فضلا انه كان خير معلما لأصحابه وللعالمين ، مشيرا لاهمية اتباع سنته ومنهجه في تعاملاتنا جميعا مع بعضنا البعض بما يخلق الالفة والموده بما يساهم في تماسك المجتمع وتقدمه ورقيه وازدهاره..

وأكد " وزير الأوقاف" علي ان مصر لها دور كبير في بناء الحضارة الإنسانية فهي مهد الحضارات وموطن الرسالات السماوية

وأن مصر بعث وعاش علي أرضها العديد من الرسل والأنبياء والعديد من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ومن جانبه ثمن "محافظ الدقهلية " دور وزارة الاوقاف في انشاء المساجد وصيانتها والعناية بها ليس في الدقهلية وحدها وانما في كافة المحافظات المصرية مؤكدا علي التعاون والتنسيق المستمر مع جميع الوزارات والاجهزة المركزية للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات وبمختلف القطاعات..