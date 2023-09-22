مدينة الأبحاث العلمية تشارك في إنتاج الكولاجين البحري

أعلنت الدكتورة منى عبداللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب الجديدة، توقيع المدينة عقد مع شركة سمرمون لتصنيع الأسماك؛ بهدف تصنيع وتسويق منتج الكولاجين البحري لاستخدامه كمكمل غذائي ومستحضر تجميل.

جاء ذلك بحضور د. عبير عبد الوهاب عميد معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، د. منال على شلبى القائم بأعمال رئيس مركز تطوير الصناعات الدوائية والصيدلية والتخميرية وصاحب فكرة المنتج ورئيس الفريق البحثى، د. سامى زكى باحث بقسم تكنولوجيات الأراضى والمياه بمعهد بحوث الأراضى القاحلة بالمدينة، د. هانى نور الدين المنشاوى رئيس مجلس إدارة شركة سمرمون لتصنيع الأسماك ورئيس شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية وعضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية التعاون مع قطاع الصناعة على مستوى الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية؛ لمواجهة التحديات التنموية في مصر، في إطار تحقيق مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من المشروعات البحثية التطبيقية في مجالات التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

مدينة الأبحاث العلمية تخدم الصناعة

وأوضحت مدير مدينة الأبحاث العلمية أن توقيع العقد جاء ضمن المهام الرئيسية للمدينة من خلال نقل التكنولوجيا وإعداد الدراسات المستقبلية والتخطيط الإستراتيجى وخرائط الطريق للبحوث التطبيقية التى تخدم قطاع الصناعة المصرى بناء على اقتصاد وطنى مبنى على المعرفة والابتكار، وأيضًا فى إطار ما تتبناه الدولة من إستراتيجية قومية لربط البحث العلمى بالقطاع الصناعى والاستثمار من خلال الخبرات والمعارف الفنية والتكنولوجية من المشروعات البحثية التطبيقية؛ بهدف تعميق الصناعات المحلية والوطنية، مؤكدة أن هذا المنتج سيتم إنتاجه صناعيًا بالكامل في مصنع سمر مون عن طريق الخبرات البحثية بالمدينة.

وأشارت مدير مدينة الأبحاث العلمية على شلبى إلى أن هناك كميات كبيرة من المواد الخام غير المستخدمة في القطاع السمكي ومنها جلود الأسماك وقشوره، فبدلًا من إهدار هذه المواد تم الحصول على منتج الكولاجين البحري عن طريق اشتقاقه من قشور الأسماك والجلد والعظام، حيث يمكن الحصول على فوائد الكولاجين البحري عن طريق تناوله كمكمل غذائي (على شكل مسحوق أو حبوب) أو سطحي للجلد من خلال عدة صور (جيل هلامي أو بودرة أو شاش) كمنتج صحي وآمن، مضيفة أنه سيتم إنتاج هذا المنتج من المكونات الطبيعية والتي لا تحتوي على دواء من أي نوع وأيضًا لا يحمل أى مرض ولا تلوث ولا يحفز الجهاز المناعى مقارنة بالكولاجين الحيوانى، لافتة إلى أن من ضمن مميزات المنتج انخفاض تكاليفه مع تطويره من الموارد الطبيعية، فضلًا عن قدرته الهائلة في مقاومة الشيخوخة وخلوه تمامًا من المواد الحافظة والسليكونات والمعادن الثقيلة.

جدير بالذكر أنه تم الحصول على براءة اختراع لحماية طريقة استخراج الكولاجين البحرى من المصادر البحرية، والذى ستنتجه مدينة الأبحاث العلمية صناعيًا.

وتجدر الإشارة أن شركة سمر مون لتصنيع الأسماك مقرها برج العرب الجديدة، وهى إحدى الكيانات الصناعية المميزة بما تملكه من خبرات صناعية عميقة ومتراكمة وإمكانيات ومقومات رأسمالية ومؤسسية تمكنها من توفير وتصنيع العديد من المنتجات الصناعية على مستوى السوق المحلي والدولي.

