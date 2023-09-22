الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اسكواش الصيد يحرز مراكز متقدمة ببطولة نادى بلاك بول.. صور

اسكواش نادي الصيد
اسكواش نادي الصيد

استطاع فريق الاسكواش بنادى الصيد احراز مراكز متميزة ببطولة نادى بلاك بول ، والتى اسفرت نتائجها عن الاتى :
حيث توجت حبيبه رزق بالمركز الأول لمرحلة 15سنة ناشئات ، فيما فاز ادم رجب بالمركز الاول لمرحلة 11سنة ناشئين.
كما حصدت نادية تامر المركز الثالث لمرحلة 15سنة ناشئات ، وحقق ادهم وائل المركز الرابع لمرحلة 15سنة ناشئين 
واحرزت نادين صادق المركز الرابع مرحلة ١١ سنه، وحصد يوسف هشام  المركز الرابع مرحلة ١٧ سنه ناشئين ، وحقق عمار الطيب المركز الخامس لمرحلة 15سنة ناشئينز

 

 

 

 

 

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