اسكواش الصيد يحرز مراكز متقدمة ببطولة نادى بلاك بول.. صور

استطاع فريق الاسكواش بنادى الصيد احراز مراكز متميزة ببطولة نادى بلاك بول ، والتى اسفرت نتائجها عن الاتى :

حيث توجت حبيبه رزق بالمركز الأول لمرحلة 15سنة ناشئات ، فيما فاز ادم رجب بالمركز الاول لمرحلة 11سنة ناشئين.

كما حصدت نادية تامر المركز الثالث لمرحلة 15سنة ناشئات ، وحقق ادهم وائل المركز الرابع لمرحلة 15سنة ناشئين

واحرزت نادين صادق المركز الرابع مرحلة ١١ سنه، وحصد يوسف هشام المركز الرابع مرحلة ١٧ سنه ناشئين ، وحقق عمار الطيب المركز الخامس لمرحلة 15سنة ناشئينز