الزيادة الاستثنائية في معاشات أكتوبر 2023

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة استثنائية في معاشات شهر أكتوبر 2023، بقيمة 300 جنيه، وبذلك يرتفع المعاش الذي كان يتقاضاه صاحبه 1500 جنيه إلى 1800 جنيه، وصاحب المعاش 1700 جنيه إلى 2000 جنيه، وصاحب المعاش 2000 جنيه إلى 2300 جنيه، وهكذا.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على دعم أصحاب المعاشات، وتخفيف الأعباء عنهم في ظل التحديات العالمية التي تلقي بظلالها على الأسعار والحياة المعيشية بشكل مباشر.

موعد صرف معاشات أكتوبر 2023

تصرف الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، معاشات شهر أكتوبر 2023، يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023.

ويمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة معاشاتهم من خلال موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن للهيئة على رقم 16322.

قيمة المعاش قبل الزيادة وبعد الزيادة:

1500 جنيه 1800 جنيه

1700 جنيه 2000 جنيه

2000 جنيه 2300 جنيه

2300 جنيه 2600 جنيه

2600 جنيه 2900 جنيه

2900 جنيه 3200 جنيه

3200 جنيه 3500 جنيه

3500 جنيه 3800 جنيه

3800 جنيه 4100 جنيه

4100 جنيه 4400 جنيه

4400 جنيه 4700 جنيه