الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الزيادة الاستثنائية في معاشات أكتوبر 2023

المعاشات
المعاشات

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة استثنائية في معاشات شهر أكتوبر 2023، بقيمة 300 جنيه، وبذلك يرتفع المعاش الذي كان يتقاضاه صاحبه 1500 جنيه إلى 1800 جنيه، وصاحب المعاش 1700 جنيه إلى 2000 جنيه، وصاحب المعاش 2000 جنيه إلى 2300 جنيه، وهكذا.

 

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على دعم أصحاب المعاشات، وتخفيف الأعباء عنهم في ظل التحديات العالمية التي تلقي بظلالها على الأسعار والحياة المعيشية بشكل مباشر.

 

موعد صرف معاشات أكتوبر 2023

تصرف الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، معاشات شهر أكتوبر 2023، يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023.

 

ويمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة معاشاتهم من خلال موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن للهيئة على رقم 16322.

 

قيمة المعاش قبل الزيادة وبعد الزيادة:

1500 جنيه          1800 جنيه

1700 جنيه          2000 جنيه

2000 جنيه          2300 جنيه

2300 جنيه         2600 جنيه

2600 جنيه        2900 جنيه

2900 جنيه        3200 جنيه

3200 جنيه        3500 جنيه

3500 جنيه        3800 جنيه

3800 جنيه        4100 جنيه

4100 جنيه        4400 جنيه

4400 جنيه        4700 جنيه

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