المدن الطلابية بالإسكندرية تمد فترة التسجيل للطلبة المستجدين

أعلنت إدارة المدن الطلابية جامعة الإسكندرية مد فترة التقديم الورقى للطلبة المستجدين (الثانوية العامة وذلك للطلبة الملتحقين للتسكين بالمدن الجامعية في عزبة سعد سموحة ومرغم وسابا باشا.

وذكرت الإدارة أن قرار المد يأتي نظرًا لتأخر بعض الكليات في اعتماد طلب الالتحاق للطلاب المستجدين (ثانوية عامة) حتى الآن، وبالتالى نظرًا لعدم تضييع الفرصة على الطلاب تقرير المد.

وفى سياق متصل، بدأت المدن الجامعية في الإسكندرية في تسكين طلاب الفرقتين الثانية والثالثة بكلية الطب في المدن الجامعية اعتباراً من اليوم الجمعة، وذلك وفق الطلبة بنين: بنفس المبنى المقيم به العام الماضي، والطالبات بنات: الفرقة الثانية بمدينة سموحة طالبات، الفرقة الثالثة بمدينة الشاطبي طالبات بالمبنى الجديد .

وعن المصروفات، قالت الإدارة إن طالبا قديما له تأمين يسدد مبلغ 1240 جنيها، والطالب الذي ليس له تأمين يسدد مبلغ 990 جنيها + 1000 جنيه تأمينا، والمبلغ يشمل المصروفات الإدارية السنوية + مبلغ الإقامة عن شهر سبتمبر فقط، والطلاب القدامى من مناطق نائية محافظة الإسكندرية عليهم مراجعة مسؤولي التسكين طلبة وطالبات، والطلاب المقيمون بدار الضيافة والإسكان الاقتصادي عليهم مراجعة مسؤولي الدار لمعرفة المصروفات.