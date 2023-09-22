قافلة طبية بقرية السلامون لمرضى العيون ضمن مبادرة "عنيك في عنينا"

تواصل الفرق الطبية بالقافلة الطبية ضمن مبادرة "عينك في عنينا" في تقديم الخدمة الطبية لمرضي العيون، لأهالي قرية السلامون بمركز ومدينة ههيا، والتي تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية، اليوم الجمعة بدار المناسبات بالقرية، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالشرقية.

تضمنت القافلة الطبية توقيع الكشف الطبي على المرضى والمواطنين بقرية السلامون والقرى المحيطة بها، وإجراء الفحوصات الطبية لهم بأحدث الأجهزة الطبية للعيون، ويتم صرف العلاج اللازم للمرضى، كما يتم تسليم النظارات الطبية لهم مجاناً في حالة الاحتياج، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات.

وقامت الفرق الطبية العاملة ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، التابعة للإدارة الصحية بههيا، بتقديم الخدمة الطبية للمواطنين المترددين على القافلة الطبية، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وفقاً لمبادرة ١٠٠ مليون صحة، والتي منها "دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي"، وغيرها.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة بأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، مشيداً بدور جميع مؤسسات الدولة، وتضافر الجهود من أجل الحفاظ علي صحتهم وسلامتهم، مقدماً الشكر لجميع القائمين علي هذا العمل لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.