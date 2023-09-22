إجراءات الجمعيات العمومية بمراكز الشباب على طاولة إجتماعات سوهاج

عقد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج إجتماعا موسعا مع مديري الإدارات الفرعيه ورؤساء أقسام الهيئات لمناقشة آخر المستجدات في الإجراءات المتبعة للجمعيات العمومية وتلافي السلبيات التي واجهت بعض مراكز الشباب في استكمال تلك الاجراءات بحضور يسري كفافى وكيل المديرية للشباب وعبدالرحمن محروس مدير الهيئات الشبابية بالمديرية .



ووجهه يسري كفافي بضرورة عرض موقف إجراءات الجمعيات العمومية من سداد الاشتراكات وأسباب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم توافره لصحة اجتماع الجمعيات العمومية بالفترة السابقة.

وحث الدكتور محمد فريد شوقي مديرى مراكز الشباب الإعلان والتوعية اللازمة ودعوة أعضاء الجمعيات العمومية للمشاركة في قرارات الجمعيات العمومية للوصول إلى مجالس إدارات منتخبة قوية تساهم فى تحقيق رؤية ورسالة وزارة الشباب والرياضة.

وأكد يسرى كفافى على أهمية العمل على جذب واستقطاب عضويات جديدة لضخ دماء جديدة بمجالس الإدارات الشابة لدمجها مع ذوي الخبرات من الأعضاء كبار السن بمجالس الإدارات وأهمية الإعلان بالاذاعات المحلية بالقرى والمراكز عن حقوق الأعضاء والمشاركة فى الإدلاء بالرأى لضمان الوصول إلى جمعية عمومية حقيقية قادرة على مناقشة قرارات الجمعية واحتياجات الأعضاء.

وأشار عبدالرحمن محروس مدير الهيئات الشبابية إلى ضرورة توفير سبل الدعم المعنوي لأعضاء مراكز الشباب للمشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الخاصة بهم وتقديم ممثلين لهم بمجالس إدارات تلك الهيئات.

واختتم وكيل الوزارة اللقاء بحضور قيادات المديرية ومديرى الإدارات المركزية من الشباب والطلائع والتعليم المدني للتأكيد على بذل الجهد في تنفيذ الأنشطة المركزية الواردة من الوزارة وأهمها أولمبياد الطفل المصري والتعاون مع الجهات الشريكة وكذا انشطة التثقيف السياسي وبرامج وأنشطة الشباب وأهمها دورى مراكز الشباب النسخة العاشرة .