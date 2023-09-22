أمينة خليل ضيفة شرف "أنف وثلاث عيون"

تشارك الفنانة أمينة خليل، كضيفة شرف في فيلم أنف وثلاث عيون"، بطولة النجم ظافر العابدين وصبا مبارك، والفيلم هو معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبدالقدوس.

يضم فيلم "أنف وثلاث عيون" مجموعة من النجوم، وهم: ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبوضيف، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نور محمود، الطفل سليم مصطفى.

تدور الأحداث الفيلم حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة، على مر السنوات اقترب جدًّا من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما، أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بـ25 عامًا.

آخر أعمال الفنانة أمينة خليل:

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أمينة خليل، فيلم “وش في وش”، ويشاركها البطولة الفنان محمد ممدوح وأنوشكا.

في إطار كوميدي، تدور أحداث الفيلم داخل شقة زوجان يجتمع فيها بالصدفة أفراد عائلتي الزوج والزوجة، وتحدث بينهم الكثير من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية بينهم.

يضم فيلم "وش في وش" مجموعة من النجوم، وهم الفنان: محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.