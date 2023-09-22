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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

زيلينسكي: أوكرانيا ستبدأ إنتاجًا مشتركًا للأسلحة مع أمريكا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

 في ختام زيارته للولايات المتحدة، أعن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، عن اتفاق بين أوكرانيا وأمريكا على بدء إنتاج مشترك للأسلحة، في خطوة ستمكن كييف من البدء في إنتاج أنظمة دفاع جوي.

 

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وقال زيلينسكي، في خطابه اليومي للأوكرانيين، إن الاتفاق طويل الأجل سيوفر فرص عمل وقاعدة صناعية جديدة في أوكرانيا، التي عصفت الحرب والغزو الروسي باقتصادها.

وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو نشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة صباح اليوم الجمعة: "كانت زيارة مهمة جدا لواشنطن.. نتائجها مهمة للغاية".

وأضاف: "سنعمل معا حتى تنتج أوكرانيا الأسلحة اللازمة بالتعاون مع الولايات المتحدة. الإنتاج المشترك في (قطاع) الدفاع مع الولايات المتحدة شيء تاريخي".

وتكثف كييف الجهود من أجل تعزيز إنتاج الأسلحة محلياً قدر الإمكان، لأن الحرب الدائرة منذ 19 شهرا جعلت الطلب هائلا على الأسلحة والذخيرة لصد الهجمات الروسية على امتداد خط أمامي طوله ألف كيلومتر. وأسفرت الضربات الجوية الروسية في أنحاء أوكرانيا عن أضرار واسعة النطاق ومقتل كثيرين.

وقال زيلينسكي إن وزارة الصناعات الاستراتيجية، التي تشرف على إنتاج الأسلحة في أوكرانيا، وقعت اتفاقيات تعاون مع ثلاث هيئات، مما يوحد جهود أكثر من ألفي شركة دفاع أميركية، بشأن احتمالات العمل مستقبلا في أوكرانيا.

وأضاف: "نتأهب لإنشاء نظام منظومة دفاعية جديدة مع الولايات المتحدة لإنتاج أسلحة لتعزيز الحرية بشكل أكبر وحماية الأرواح معا"، لكن دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

 

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