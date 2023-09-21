زيلينسكي: أوكرانيا تأمل في استمرار الدعم الأمريكي لمواجهة روسيا

صرح الرئيس الأوكراني، "فولوديمير زيلينسكي"، بأن بلاده تأمل في استمرار الدعم من الولايات المتحدة، وذلك خلال زيارة لواشنطن، حسبما أفادت صٌحف دولية، مساء اليوم الخميس.

وقال زيلينسكي، بحسب بيان على الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية صدر بعد اجتماع مع كبار المسؤولين الأمريكيين: للفوز، يجب أن نقف معًا. ونفوز معًا. نحن نعتمد عليكم، وعلى دعمكم المستمر.

وفي وقت سابق من اليوم، رحب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مبنى الكابيتول الأمريكي ودافع عن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.

وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، قال ماكونيل: الدعم الأمريكي لأوكرانيا ليس صدقة… إنه استثمار في مصالحنا المباشرة، مضيفا أن إضعاف القوة العسكرية الروسية يساعد في ردع خصمنا الاستراتيجي الرئيسي، الصين.

مكارثي يمنع زيلينسكي من إلقاء خطاب في الكونجرس الأمريكي

منع رئيس مجلس النواب الأمريكي، "كيفن مكارثي"، الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، من إلقاء خطاب في جلسة مشتركة بالكونجرس بسبب انشغال المشرعين الأمريكيين، حسبما أفادت شبكة "إن بي سي"، مساء اليوم الخميس.

ذكرت الشبكة أن “مكارثي قال إنه لم يكن هناك وقت كافٍ للخطاب نظرًا للأسبوع المتوتر والشاق الذي شهده المشرعون".

أشارت صحيفة "ذا هيل" إلى أن زيلينسكي يزور واشنطن في وقت يتعرض فيه الدعم المستمر من أهم حليف له، الولايات المتحدة، للتهديد.

أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم عقد لقاء خاص مع نظيره الأوكراني اليوم الخميس، للاستماع إلى تقييمه للوضع على خطوط التماس.