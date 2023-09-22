مصر تنافس على حصد برونزية بطولة العالم للمصارعة وحسم التأهل لأولمبياد باريس

ينافس عبد اللطيف منيع لاعب منتخب مصر للمصارعة، عن حسم التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، عندما يواجه الصيني مينج لينجزي، مساء اليوم الجمعة، لتحديد المركز الثالث في بطولة العالم للمصارعة الرومانية المقامة حاليا في صربيا.

عبداللطيف منيع ينافس علي برونزية بطولة العالم للمصارعة

ويسعى عبد اللطيف منيع لإحراز ميدالية تاريخية لمصر في بطولة العالم للمصارعة، ففي حال نجاحه في حصد البرونزية ستكون الميدالية الأولى لمنتخب مصر في بطولات العالم منذ الميدالية الذهبية التي حصل عليها محمد عبد الفتاح بوجي في بطولة العالم عام 2006.

ومن المقرر أن يلتقي منيع مع بطل الصين في منافسات وزن 130 كجم، أملا في حصد الميدالية البرونزية، حيث تنطلق المباراة الساعة 8:30 مساء اليوم الجمعة.

ويتأهل صاحب الميدالية البرونزية في بطولة العالم، مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، وهو ما يبحث عن البطل المصري عبد اللطيف منيع.

وكان منيع قد فاز على بطل العالم السابق الإستوني هيكي نابي 2-0، وتأهل للعب على الميدالية البرونزية أمام بطل الصين في بطولة العالم المقامة حاليا في صربيا.