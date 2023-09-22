إزالة فوريه لحالة تعدى بقرية المحروسة بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية المحروسة بقنا، برئاسة محمد غلاب، من تنفيذ حالة إزالة بمساحة ١٥٤ متر حالة تعدى على أرض أملاك دولة عبارة عن حفر قواعد وتشوينات بناحية الطويرات داخل حدود ال ٢ كيلو .

وأوضح اللواء طارق لطفي ، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أراضى أملاك الدولة ومنع انتشار العشوائيات .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضى أملاك الدولة وإزالتها على الفور، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.