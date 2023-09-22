إقبال محدود من المواطنين على شواطئ جمصة

شهد ت شواطئ مدينة جمصة بالدقهلية إقبالا محدودا من المواطنين اليوم الجمعة تزامنا مع اقتراب العام الدراسى الجديد بالمدارس والجامعات.

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قد وجه رئيس مركز ومدينة جمصة بالاهتمام برفع كفاءة الشواطئ والشوارع والميادين بمدينة جمصة السياحية والعمل على التطوير الدائم لاستقبال المصيفين خلال فصل الصيف.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة رفع كفاءة الشوارع والميادين حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وفى إطار خطة محافظة الدقهلية لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة، كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أحمد حمدى رئيس مدينة جمصة بالاستمرار فى أعمال رفع كفاءة الشاطئ والشوارع والميادين بمدينة جمصة

وأوضح أحمد حمدى رئيس مدينة جمصه أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تمت متابعة أعمال رفع القمامة والمخلفات وكنس الأتربة وإزالة الرمال وعمل مسح شامل للشوارع الرئيسية والفرعية للمدينه ومنطقة الشيخ زايد وتنظيف البيلاج والشاطى ومنطقة 15 مايو من خلال فريق العمل التنفيذى لرئاسة المدينة كما تم متابعة اعمال سيارات كسح مياة الصرف الصحى بتقسيم 15 مايو وكذا أعمال رش المبيدات للمقاومة الأرضية للقضاء على الحشرات ببلاعات الصرف الصحى وصناديق القمامة.

ومتابعة أعمال الزراعة والبساتين قام فريق عمل جهاز 15 مايو بتهذيب المساحات الخضراء وريها بالشوارع الرئيسية وزراعتها لتجميلها بالشكل اللائق برئاسة مدينه جمصه، كما تمت متابعة مواقف المواصلات لمتابعة انتظام العمل وبها الرقابة للالتزام خطوط السير والكارته المجمعة ومنع أى زيادة متوقعة فى وسائل المواصلات.