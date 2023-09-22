الشباب والرياضة تُنظم احتفالية المولد النبوي الشريف الثلاثاء الُمقبل

تحت شعار « رسولنا .. قـدوتنا » وبالتعاون مع الأزهر الشـريف

تظل ذكرى مولد النبيّ المصطفى – صلوات الله وسلامه عليه – يوماً عظيماً أنار الكون كله بضيائه، هذا اليوم له مكانة خاصة عند نفوس المسلمين جميعاً.

احتفالية المولد النبوي الشريف

تُنظم وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، وبالتعاون مع الأزهر الشريف، الثلاثاء المُقبل، احتفالية المولد النبوي الشريف على مسرح الوزارة بالمهندسين، تحت شعار « رسولنا ٠٠ قـدوتنا »، بمشاركة القيادات والكيانات الشبابية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني من مختلف محافظات الجمهورية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

الأخلاق النبوية ودور القيادات الشبابية

ويتخلل الحفل تنفيذ ندوة بعنوان: "الأخلاق النبوية ودور القيادات الشبابية" مع فقرة أناشيد في مدح الرسول لفريق "حكايتنا".