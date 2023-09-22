القضايا العربية على طاولة الأمم المتحدة.. "أبو الغيط" يثير الأزمات المنطقة العربية

في مجلس الأمم المتحدة

اثارت جامعة الدول العربية القضايا والأزمات التي تعاني منها بعض من الدول العربية، مما تهدد الاستقرار في الإقليم وتؤثر على مساعي تحقيق التنمية ، وذلك خلال جلسة غير رسمية لمجلس الأمن في نيويورك، مطالبا المجتمع الدولي بمساندة الدول العربية في ازماتها.

"الفلسطينيون يعانون من مزايدات السياسيين"

وقال أبو الغيط ان حكومة الاحتلال لا تكتفي بالحديث عن معارضتها علناً لحل الدولتين، وإنما تعمل كل يوم على تقويضه، وهي ترسخ واقع الأبارتايد لملايين ‎الفلسطينيين المقيمين علي أرضهم كمواطنين من الدرجة الثانية ، وانه على المجتمع الدولي تحمل مسئولية مواجهة قوة ‎الاحتلال والضغط عليها ودفعها للتوقف عن تصدير أزمتها السياسية للآخرين، لافتا ان الفلسطينيين يعانون من مزايدات السياسيين الإسرائيليين، ومنافساتهم لإظهار أكبر قدر من التطرف .

"السودان يغرق في الاقتتال"

واوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية ان السودان يمر بمنعطف خطير وتتزايد احتمالات غرقه في اقتتال شامل وربما انقسام. لافتا ان الجامعة العربية تدعو لمسار وطني شامل يعالج جذور الأزمة، ويحافظ على وحدة البلاد ومؤسساته، وفي مقدمتها القوات المسلحة.

وقال ابو الغيط في مجلس الأمن أن الدول العربية تسعي لدور قيادي يسهم في التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية استناداً لقرار ‎مجلس الأمن 2254، بما يعالج جذور الأزمة وتداعياتها على السوريين و دول الجوار المستقبلة لملايين اللاجئين، والمتأثرة بمشكلات انتشار المخدرات والإرهاب.

"جرس انذار لليبيا لتوحيد الصفوف"

‏وعن الأوضاع في ليبيا قال ابو الغيط : أتمني أن تكون الكارثة جرس إنذار يجمع الليبيين على كلمة سواء، ويوحد صفوفهم لتهيئة الظروف اللازمة لإجراء ‎الانتخابات في أقرب وقت.

"لبنان يعاني من فراغ مؤسسي"

وتناول الأمين العام الاوضاع في لبنان، موضحًا انه مازال استمرار الشغور الرئاسي والفراغ المؤسسي يثير القلق بشدة، لافتا انه يتعين إنهاء هذا الوضع عبر الحلول الوسط ومن دون إملاءات من أي طرف، مضيفا انه يصعب اغفال الأثر المتفاقم لأزمة اللاجئين الذين يستقبلهم هذا البلد الصغير ومساندته ضرورية.

أكد ابو الغيط على وقوف الجامعة العربية مع الصومال في مواجهة الإرهاب وآثار الجفاف الممتد، داعيا المجتمع الدولي لمساندة الحكومة الفيدرالية في المعركة الشرسة التي تواجهها على هاتين الجبهتين.

" الاستماع إلي صوت العقل لانقاذ اليمن"

‏وعن اليمن، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية انه يجب يتسع المستقبل لجميع الأطراف، ولا يمكن أن يسود طرف واحد بقوة السلاح، وعلى الحوثيين الاستماع إلى صوت العقل والعمل على تخفيف المعاناة الهائلة التي يتعرض لها اليمنيون.