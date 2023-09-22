أحمد شراحيلي يتصدر الترند بعد اصابته بالرباط الصليبي

أحمد شراحيلي.. نجم نادي الاتحاد السعودي، تعرض لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام نادي الفتح أمس الخميس، تمنعه من المشاركة لفترة في المباريات المقبلة، مما أثار القلق والضيق لدى مسؤولي النادي ومشجعيه.

وبات الشراحيلي ترند على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث العالمي جوجل، حيث اهتم الكثيرون من عشاق الكرة السعودية معرفة تفاصيل الإصابة.

وكان نادي الاتحاد أعلن إصابة نجمه الدولي أحمد شراحيلي قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بقطع في الرباط الصليبي، وذلك بعدما أثبتت الفحوصات التي خضع لها اللاعب طبيعة إصابته.

ووقعت إصابة أحمد شراحيلي خلال الدقيقة “70” حين سقط على أرضية الملعب بطريقة مفزعة على ركبتيه وهو يتألم بشدة.

فيما سيقوم الجهاز الإداري والطبي بـ"التنسيق" فيما بينهما؛ لتحديد موعد وإجراءات خضوع النجم الدولي، للعملية الجراحية.

وتعتبر إصابة الشراحيلي ضربة دفاعية للاتحاد بعد إصابة لاعبه النجم المصري أحمد حجازي أيضا بالرباط الصليبي منذ بداية الموسم الجديد، ليغيب بذلك حجازي وشراحيلي عن تشكيلات الاتحاد لفترة حتى يتعافوا ويتمكنوا من اللعب من جديد.

يذكر أن الاتحاد حقق فوزا أمام نادي الفتح، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين أمس.

ورفعتتلك النتيجة رصيد نادي الاتحاد إلى 18 نقطة، ليستعيد صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بفارق نقطة واحدة أمام الهلال السعودي.