الجمعة 22 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

"معوض" يجري جراحة الصليبي في النمسا..وموديست يغيب عن لقاء سان جورج

عمر سيد معوض
عمر سيد معوض

استقر مسؤولو الأهلي على سفر اللاعب الصاعد عمر سيد معوض إلى النمسا لإجراء جراحة الرباط الصليبي بعدما تعرض لهذه الإصابة في الساعات الماضية.

وأعلن سيد معوض إصابة نجله بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة مع فريق مواليد 2005 بالقلعة الحمراء لتتعثر مفاوضات رحيله إلى ريال بيتيس الإسباني الذي تقدم بعرض رسمي لشراء اللاعب بعد نجاحه في فترة المعايشة التي قضاها مع الفريق مؤخراً.

ويغيب موديست عن الأهلي في مواجهة سان جورج بسبب تأخر قيده بالقائمة الأفريقية بينما يستعيد الفريق الأحمر جهود محمود عبد المنعم (كهربا) وحسين الشحات وصلاح محسن بعد الإيقاف محلياً في مواجهة المصري.
 

مواد متعلقة

الأهلي يتحدى "حرب الشائعات".. ويعدل لائحة دوري الأبطال

سيدات سلة الأهلي في مهمة صعبة أمام الطيران ببطولة منطقة القاهرة

سيدات يد الأهلي يواجهن 6 أكتوبر في بطولة منطقة القاهرة

فيرمينو ومحرز على رأس تشكيل الأهلي المتوقع أمام النصر بكلاسيكو "روشن"

ثلاثي هجومي بقيادة رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع أمام الأهلي بكلاسيكو السعودية
الجريدة الورقية