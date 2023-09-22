"معوض" يجري جراحة الصليبي في النمسا..وموديست يغيب عن لقاء سان جورج

استقر مسؤولو الأهلي على سفر اللاعب الصاعد عمر سيد معوض إلى النمسا لإجراء جراحة الرباط الصليبي بعدما تعرض لهذه الإصابة في الساعات الماضية.



وأعلن سيد معوض إصابة نجله بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة مع فريق مواليد 2005 بالقلعة الحمراء لتتعثر مفاوضات رحيله إلى ريال بيتيس الإسباني الذي تقدم بعرض رسمي لشراء اللاعب بعد نجاحه في فترة المعايشة التي قضاها مع الفريق مؤخراً.

ويغيب موديست عن الأهلي في مواجهة سان جورج بسبب تأخر قيده بالقائمة الأفريقية بينما يستعيد الفريق الأحمر جهود محمود عبد المنعم (كهربا) وحسين الشحات وصلاح محسن بعد الإيقاف محلياً في مواجهة المصري.

