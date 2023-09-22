عيد عبدالملك: مندهش من تصرفات حسام عبدالمجيد

قال أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن مواجهة الزمالك وبيراميدز لم تشهد ظهور قوي للفريق الابيض سوى في ربع ساعة بالشوط الثاني.



وأضاف عبدالملك في تصريحات تلفزيونية "تغييرات تشكيل الزمالك كانت كثيرة جدًا، وفترة الإعداد لم تكن قوية كما حذرنا في وقت سابق، لكن فريق بيراميدز يضم إسكواد قوي وهناك دعم غير طبيعي للفريق، ولكن لن يكونوا أقوياء في بطولة الدوري، لأنه لا يتم محاسبة أي لاعب في بيراميدز سواء من جمهور أو إعلام، وأعلى عقود موجودة في بيراميدز والأهلي والزمالك".



هناك فروقات

وتابع ، أنه كان هناك فروقات في الشوط الأول لصالح بيراميدز، ولو كان هناك تركيز بالنسبة لهم كانوا حسموا اللقاء لصالحهم، ولكن الأمور تغيرت في الشوط الثاني وجمهور الزمالك علامة فارقة، مع التغييرات التي حدثت من جانب أوسوريو، ساهموا في تغيير شكل الزمالك، ولكن الدفع بـ شيكابالا لم يكن في صالح الفريق، خصوصا في ظل المشاكل البدنية للفريق، كان يجب تأخير هذا التغيير، أو سحب ناصر منسي واشراك أوباما كرأس حربة.



وواصل، أن باتشيكو قام بالدفع بـ محمد حمدي في ظل تفوق سيد نيمار على كريم حافظ ظهير أيسر بيراميدز، والزمالك يعاني من نقص واضح في بعض المراكز، ولم يقوم بتعزيز صفوفه، ويحتاج 3 لاعبين مميزين في الوسط، وجناحين مع زيزو ومصطفى شلبي.





الزمالك قادر على العبور من دور المجموعات بالكونفدرالية

وتابع: "الزمالك قادر على العبور لدور المجموعات بالكونفدرالية، وعلى الفريق أن يعمل في المواجهات المحلية على خطف النقاط، مثلما حدث في مرحلة فيريرا تحديدًا، ستكون مواجهات (اخطف واجري) لحين حل المشكلات المتعلقة بالمستحقات المالية، وتصرف حسام عبدالمجيد لم يعجبني بعد ابتعاده عن التشكيل، ولو قام بتقييم نفسه على الموسم الماضي فهو لا يستحق التواجد ضمن التشكيلة وهو لعب أساسي مع منتخب مصر بسبب البطولة التي خاضها مع المنتخب الأوليمبي".



وواصل: "حسام عبدالمجيد متسبب في 40% من الأهداف التي استقبلها الزمالك في الموسم الماضي، والظروف خدمت الفريق اليوم بسبب ما فعله بيراميدز خلال اللقاء، ورغم ذلك فأنني أقول أن الفريق السماوي قادر على المنافسة بقوة وقادر على الوصول إلى نهائي إفريقيا، ولو طبقوا سياسة الثواب والعقاب فأنهم يستطيعوا تحقيق نتائج أفضل، وهناك أندية صرفت ملايين مثل المصري الذي أنفق 350 مليون جنيه".

