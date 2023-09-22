شفاف الخصر أنابيلا هلال مفعمة بالانوثة (صور)

تملك الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال ذوق رفيع جعلها ترتقي بالازياء التي تظهر بها وتتألق من خلالها لتسير على خطى عارضات الأزياء العالميات.

ونجحت أنابيلال هلال ان تصبح مثال تقتدي به اغلب الفتيات والسيدات صاحبات الذوق الرفيع، لتألقها بارقي الأزياء المواكبة للموضة والمسيطره على دور الأزياء العالمية، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، مكشكش، صمم من التل الشفاف باللون الأسود، عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي، فيما انتعلت صندلا بكعب عال.

اختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

أنابيلا هلال

أنابيلا هلال (4 يونيو 1986 -) مقدمة برامج وعارضة أزياء لبنانية ووصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2005. شاركت في ملكة جمال العالم في 2006 في وارسو، بولندا.

حاصلة على دكتوراه في الحقوق، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2005 حيث حلّت وصيفة أولى. ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون 2006 وحلت ضمن أول 10 متسابقات، بدأت بتقديم البرامج عام 2007 من خلال برنامج ميشن فاشن على شاشة أل بي سي، كما قدمت برنامج حلوة ومرة على نفس القناة بمشاركة كارلا حداد وكارلا يونس وإليز فرح وعفاف دمعة. وقدمت برنامج تلفزيون الواقع «أراب آيدل» بمواسمه الأول والثاني والثالث في إم بي سي ثم إنتقلت إلى محطة إم تي في اللبنانية حيث قدمت العديد من البرامج و منها برنامج ديو المشاهير بجميع مواسمه.

حياتها الأسرية

تزوجت من طبيب الجراحة التجميلية والترميمية اللبناني نادر صعب. وقد أقيم حفل الزفاف في 14 تشرين الثاني 2009 في كنيسة مار شربل في ليماسول بقبرص. ولها أربع أولاد هم ماييفا، ولدت عام 2010، ونادر جونيور، ولد عام 2011 وجولا رفقا ولدت سنة 2014 و إيلي ولد سنة 2017.