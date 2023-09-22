"أبو نسب" موعد طرح الفيلم في دور العرض

قرر صناع فيلم "أبو نسب" للنجم محمد إمام، طرح العمل يوم 13 ديسمبر المقبل موعداً مبدئياً لعرضه في السينمات.

ويشار إلى أنه انتهى صناع الفيلم من تصوير آخر مشاهد العمل الشهر الماضى، ويعمل حاليًا المخرج رامى إمام على وضع اللمسات الأخيرة على المونتاج والمكساج استعداد لعرضه.

تفاصيل فيلم أبو نسب

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف ماجد المصرى، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

يذكر ان تدور أحداث فيلم أبو نسب، في إطار كوميدي حول شخصية طبيب (محمد إمام) يدخل في العديد من الصرعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر.

وجدير بالذكر أن يجمع فيلم "أبو نسب" النجمان محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018.

فيلم اللعب مع العيال

يذكر ان يواصل الفنان محمد إمام، تصوير باقي مشاهد فيلمه الجديد"اللعب مع العيال" ويشاركه البطولة كلا من : "أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، ويزو، مصطفى غريب، ومحمود السيسي، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، ومن المقرر أن يجسد إمام في أحداثه شخصية مدرس تاريخ.