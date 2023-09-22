أسعار الذهب في الكويت اليوم الجمعة 22-9-2023

استقرت أسعار الذهب في الكويت، خلال تعاملات اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023؛ ليسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في دول الخليج مستوى 18.85 دينار للجرام داخل أسواق الصاغة الكويتية.

أسعار الذهب اليوم في الكويت

سعر الذهب عيار 24 في الكويت

استقر سعر جرام الذهب عيار 24، حيث سجل نحو 18.85 دينار للجرام، أي ما يعادل 62.01 دولار.

سعر الذهب عيار 22 في الكويت

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 22 مستوى 17.28 دينار للجرام، أي ما يعادل 56.84 دولار.

سعر الذهب عيار 21 في الكويت

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21 مستوى 16.49 دينار للجرام، أي ما يعادل 54.26 دولار.

سعر الذهب عيار 18 في الكويت

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 18 مستوى 14.14 دينار، أي ما يعادل 46.51 دولار.

سعر الجنيه الذهب في الكويت

وبلغ متوسط سعر الجنيه الذهب عند مستوى 131.96 دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في مصر، تراجعت أسعار الذهب بنحو 15 جنيهًا في الأسواق المحلية خلال منتصف تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2215 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنحو 20 دولارًا لتسجل مستوى 1920 دولارًا.

أسعار الذهب العالمي

شهدت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 22 سبتمبر، على الرغم من ضغوط قوة الدولار وصعود عوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما يعكف المستثمرون على تقييم قرارات بنوك مركزية كبرى بالتمسك بأسعار الفائدة المرتفعة.

أعلنت البنوك المركزية في أكبر اقتصادات بالعالم تمسكها بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة طالما كان هذا ضروريا لكبح التضخم.

وقال إيليا سبيفاك رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في تيستيلايف "نظرت الأسواق إلى البنوك المركزية وقالت إنكم لم تمتنعوا الآن عن رفع أسعار الفائدة لأنه تم التغلب على التضخم، وإنما لأنكم قلقون من أن النمو العالمي على وشك التوقف".

وتابع "هناك شعور قوي للغاية بأن النمو العالمي لم يعد قادرا على الصمود".

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في ستة أشهر وسط توقعات ببقاء أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة لفترة أطول، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في 16 عاما.

وعادة ما يشتري المستثمرون الذهب كوسيلة للتحوط في أوقات الضبابية الاقتصادية، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر على أسعار السبائك التي لا تدر عوائد ويتم تسعيرها بالدولار.