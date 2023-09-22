تعليم دمياط : المدارس جاهزة لانطلاق العام الدراسي الجديد

أكد المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط أن جميع مدارس المحافظة تشهد حالة من الاستعدادت القصوى لاستقبال الطلاب حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس وتهذيب الأشجار وصيانة الأثاث ويتم مراجعة كافة أعمال التزيين والتجميل بفناء كل مدرسة بالاضافة الي الفصول والأسوار لاستقبال الطلاب، والتنسيق مع الوحدات المحلية بالمدن والقرى لرفع أي تراكمات للقمامة وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس

مؤكدا انتظام عمل لجان المتابعة التي تم تشكيلها للمرور على جميع المدارس للتأكد من جاهزيتها وتوافر شروط السلامة الإنشائية وتوافر كافة عوامل الأمان التي تحول دون تعرض الطلاب للخطورة بمختلف المدارس

واشار وكيل الوزارة بانه يتابع يوميا عدة مدارس بكافة الادارات التعليمية للإطمئنان علي حسن سير العمل خلال الاستعدادات حيث تابع مدرسة صلاح الدين لغات ومدرسة دمياط الثانوية الاليكترونية بنات ومدرسة عز الدين الشامي الابتدائية

وخلال تفقده للمدارس وجه وكيل الوزارة بضرورة انضباط العملية التعليمية وتحقيق عام دراسي جديد منتظم وآمن وضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن

والتأكيد على الثوابت الوطنية والالتزام بتحية العلم وإتاحة بنوك للأسئلة لجميع المراحل الدراسية بدءا من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي وتكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف المدارس

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط