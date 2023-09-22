بركات: هناك لاعبون مصريون بالفعل يدخنون الشيشة

قال محمد بركات ، أن هناك لاعبين في الدوري المصري بالفعل يدخنون الشيشة.

تابع بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أن الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للزمالك تحدث في حواره مع إحدى الصحف الإسبانية عن عدم التزام اللاعبين في الدوري المصري بدنياً.

وواصل :" الحقيقة أن هناك لاعبين بالفعل يدخنون الشيشة وهو أمر معروف منذ سنوات وهناك لاعبين اعتادوا على السهر".

وواصل إلى أن أوسوريو تحدث في المؤتمر الصحفي إنه لم يقصد الإساءة للاعب المصري بهذه التصريحات.

بركات: مشاجرة مدربي الزمالك وبيراميدز يجب ألا تمر مرور الكرام

يرى محمد بركات ، أن المشهد الذي انتهى به لقاء الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز غير مقبول بالمرة ويجب ألا يمر مرور الكرام.

وتابع بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور):" قبل أن يطلق الحكم صافرته وهناك مشاجرات خارج الخطوط وللأسف تورط بها بعض أعضاء الجهاز الفني".

وواصل إلى أنه يجب معاقبة أطراف هذه الأزمة والتدخل بقوة منذ بداية الموسم لتجنب تكرار هذا الموقف.

وتابع أن هناك إيجابيات ملموسة في بداية الدوري الممتاز على رأسها تعامل الحكام مع اعتراضات اللاعبين والمدربين.