الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية اليوم الجمعة

انطلقت اليوم الجمعة 22/ 9/ 2023م عشرة قوافل دعوية برعاية من وزارة الأوقاف ، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية ، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:



1. مديرية أوقاف الجيزة (منشأة القناطر)

2. مديرية أوقاف المنيا (الملاطية - مغاغا)

3. مديرية أوقاف مطروح (سيدي عبد الرحمن)

4. مديرية أوقاف الإسماعيلية (أبو صوير)

5. مديرية أوقاف قنـــا (نجع حمادي)

6. مديرية أوقاف الأقصر (أصفون)

7. مديرية أوقاف الفيوم (العدوة)

8. مديرية أوقاف أسوان (الناصرية)

9. مديرية أوقاف سوهاج (البلينا)

10. مديرية أوقاف كفر الشيخ (الحامول)



كما شهدت مديرية أوقاف شمال سيناء (بإدارات أوقاف الجورة، والماسورة، والشيخ زويد) للأسبوع الرابع على التوالي القوافل الدعوية المشتركة الكبرى بين الأوقاف والأزهر ودار الإفتاء المصرية.



كما أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 8 مساجد اليوم الجمعة الموافق 22 / 9 / 2023م، منها 5 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و 3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 183 ) مسجدًا منها 132 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 51 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

الأوقاف تطلق مسابقة التحدث بالفصحى

كانت أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق مسابقة التحدث بالفصحى، مع رصد جوائز مالية عدة قيمتها مائة ألف جنيه على النحو التالي.



أولًا : جائزة مالية قدرها 25 ألف جنيه للفائز الأول بشرط الحصول على 80% فأكثر في الاختبار النهائي.

ثانيًا : جائزة مالية قدرها 15 ألف جنيه للفائز الثاني بشرط الحصول على 75% فأكثر في الاختبار النهائي.

ثالثًا : جائزة مالية قدرها 10 ألف جنيه للفائز الثالث بشرط الحصول على 70% فأكثر في الاختبار النهائي.

رابعًا : عشرة جوائز مالية قدرها 5 آلاف جنيه بشرط الحصول على 65% فأكثر في الاختبار النهائي.

خامسًا : مجموعة كتب من إصدارات وزارة الأوقاف لكل من يجتاز المسابقة بشرط الحصول على 60% فأكثر.

اختبار تحريري في أساسيات علمي النحو والبلاغة

وتتضمن المسابقة اختبارًا تحريريًّا في أساسيات علمي النحو والبلاغة، واختبارًا شفويًّا في التحدث بالفصحى فحسب، وهي مفتوحة لكل من يرغب في التقدم لها من الأئمة والواعظات والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وغيرهم.



للاشتراك في المسابقة عبر الرابط التالي في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخه:

