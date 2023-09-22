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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أستاذ اقتصاد عمراني: مصر تخلصت من الإسكان شديد الخطورة بعد 2014 (فيديو)

الإسكان شديد الخطورة
الإسكان شديد الخطورة

سيف الدين فرج: المنظومة العمرانية بعد 2014 تمت من خلال استراتيجية بمحاور أساسية


قال الدكتور سيف الدين فرج أستاذ الاقتصاد العمراني، إن المنظومة العمرانية بعد عام 2014 تمت من خلال استراتيجية عمرانية وُضع لها محاور أساسية، مشيرًا إلى أن المحور الأول هو التخلص من الإسكان شديد الخطورة.

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وأضاف “فرج” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن التخلص من الإسكان شديد الخطورة كان تحديا كبيرا، لافتًا إلى أن الإسكان العشوائي له في مصر تاريخ كبير ولم يحدث التخلص من الإسكان شديد الخطورة إلا بعد عام 2014. 

 إسكان عشوائي

وتابع أستاذ الاقتصاد العمراني، أنه جرى تصنيف الأماكن التي بها إسكان عشوائي إلى درجات أولى وثانية وثالثة ورابعة، كانت الدرجة الأولى تخص الأماكن شديدة الخطورة التي تمثل خطورة كبيرة على الأرواح والممتلكات، وبالتالي تم بدء المخطط العمراني بها. 

منطقة  تل العقارب والماوردي

وأوضح: “الدولة بدأت بمناطق عديدة مثل تل العقارب والماوردي، وبالنسبة إلى تل العقارب، فلم تكن منطقة إنسانية يعيش فيها آلاف من المواطنين، ولكن حدثت الطفرة وأصبحت الآن روضة السيدة”.
 

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