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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مهرجان النباتات الطبية والعطرية يستهدف تعزيز البيئة التنافسية في مصر (شاهد)

النباتات الطبية والعطرية
النباتات الطبية والعطرية

قال الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، إنّ المحافظة تشتهر بزراعة النباتات الطبية والعطرية على 20 ألف فدان تمثل 30% من المساحات المنزرعة في مصر بالكامل.

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محافظ الفيوم يكرّم داعمي ورعاة مهرجان النباتات الطبية والعطرية

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محافظ الوادي الجديد يفتتح فعاليات الدورة الثانية من مهرجان النباتات الطبية والعطرية

النباتات الطبية والعطرية

وأضاف “التوني” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن من أشهر النباتات الطبية والعطرية التي تزرعها محافظة الفيوم وتصدرها على مدى الفترات الماضية عباد القمر والكراوية والنعناع والملوخية والريحان والبقدونس. 

مهرجان النباتات الطبية والعطرية

وتابع معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، أن النسخة الثانية لمهرجان النباتات الطبية والعطرية بالفيوم الذي تنظمه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع المحافظة ووزارة الزراعة والجهات المعنية هدفه تسليط الضوء على تحديات القطاع الزراعي وتعزيز البيئة التنافسية في مصر وتوعية صغار المزارعين بالممارسات الزراعية النظيفة. 

وأوضح، أن المحافظة هدفها التشبيك بين جميع المشاركين في عملية إنتاج تصنيع وتصدير النباتات الطبية والعطرية وربطهم بمتطلبات السوق العالمي بما سيساهم في تحقيق فرص تنموية أكبر لهذا القطاع وزيادة الدخل القومي من العملة الأجنبية إذا تم التصدير. 

وواصل: “نصدر النباتات الطبية والعطرية بملايين الدولارات لبعض الدول الأوروبية ودول الخليج ونحاول المساهمة على نحو كبير لعرض معوقات هذا القطاع وزيادة الدراسات الكبيرة وجعل الزراعات نظيفة وآمن وبيئية”. 
 

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